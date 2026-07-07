El propio arzobispo, natural de Almería, ha revelado en un comunicado que el Vaticano le está investigando por acusaciones de abusos sexuales

La reunión del Papa con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura: "La Iglesia debe ser un lugar seguro"

Compartir







El arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, ha anunciado este martes su decisión de "dar un paso atrás" y apartarse de las celebraciones religiosas públicas y los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales.

"No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual", afirmó el cardenal López Romero en una breve declaración a EFE. "Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero", señala en un comunicado de la Archidiócesis de Rabat.

"Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán", continúa el comunicado.

López Romero niega las acusaciones

"Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", agrega el cardenal.

PUEDE INTERESARTE Pederastia en la Iglesia: nuevo caso de abusos en la Diócesis de Getafe denunciado este verano

Cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada hoy martes. El cardenal, de 74 años, insta en su comunicado a los católicos de Rabat a hablar del tema en las parroquias y remite al Servicio de Prevención de Abusos de la diócesis ante posibles denuncias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

López Romero, natural de Vélez-Rubio, Almería, se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay. En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.