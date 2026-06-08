El Papa León XIV se reunió en Madrid con seis víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y se comprometió a impulsar medidas para reforzar la protección

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El Papa León XIV se ha reunido este lunes en la Nunciatura Apostólica de Madrid con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, en un encuentro que se prolongó durante cerca de una hora y en el que el Pontífice escuchó sus testimonios y propuestas para mejorar la respuesta de la institución ante este tipo de casos.

Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, León XIV estuvo acompañado durante el encuentro por personal eclesial implicado en el acompañamiento y apoyo a víctimas de abusos.

Durante la reunión, cada una de las personas asistentes tuvo la oportunidad de trasladar al Papa su experiencia personal y plantear propuestas encaminadas a reforzar la actuación de la Iglesia frente a estos delitos.

"Escuchó con afecto y atención"

El Vaticano ha señalado que el Pontífice escuchó a las víctimas "con afecto y atención" y les trasladó tanto su cercanía personal como la de toda la comunidad eclesial. Asimismo, les aseguró su compromiso para que las propuestas recibidas sean tenidas en cuenta en futuras actuaciones de la Iglesia relacionadas con la prevención, atención y reparación de los casos de abusos.

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Según el comunicado difundido por la Santa Sede, León XIV expresó su voluntad de que las aportaciones realizadas durante el encuentro sirvan de base para futuros esfuerzos destinados a mejorar la respuesta eclesial.

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El Papa subrayó además la necesidad de que la Iglesia sea "verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano", donde las personas afectadas puedan encontrar apoyo, consuelo y procesos de sanación.

Sin detalles sobre los asistentes

Por el momento, el Vaticano no ha facilitado información sobre la identidad de las víctimas participantes ni ha confirmado si alguna de ellas estaba vinculada a la asociación REPARA, el servicio de atención a víctimas impulsado por el Arzobispado de Madrid.

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La reunión se enmarca dentro de la agenda de León XIV durante su estancia en España y supone uno de los encuentros más significativos de su visita, al abordar una de las cuestiones más sensibles para la Iglesia católica en los últimos años. La Santa Sede ha destacado que las víctimas aprovecharon la reunión para formular propuestas orientadas a reforzar los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento dentro de la Iglesia.

Según el comunicado oficial, todas ellas compartieron reflexiones basadas en sus experiencias personales con el objetivo de contribuir a que la respuesta eclesial ante estos casos sea cada vez más eficaz y centrada en las víctimas."