El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido más de una treintena de llamadas de ciudadanos alertando de las llamas

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MurciaEl director de extinción del incendio forestal declarado este martes en la diputación lorquina de Aguaderas ha dado por estabilizado el incendio a las 16:55 horas, según informa el '1-1-2'. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido más de una treintena de llamadas de ciudadanos a partir de las 14.50 horas para alertar sobre el inicio del fuego en la zona.

Las llamas han afectado inicialmente a un área de cultivo de olivar y monte bajo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el viento han favorecido la propagación del incendio hacia masas de pinar próximas.

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Dos helicópteros han ayudado en las tareas de extinción

En las labores para sofocar el fuego interviene un dispositivo compuesto por cuatro brigadas forestales terrestres de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF). A estos efectivos de tierra se suman dos brigadas helitransportadas a bordo de dos helicópteros que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado hacia el lugar del incendio.

Asimismo, los trabajos sobre el terreno cuentan con el apoyo de dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, junto a efectivos adscritos al Servicio de Emergencias de Protección Civil de Lorca.

La estabilización del incendio supone que su evolución se mantiene dentro de las líneas de defensa establecidas por los efectivos de extinción y que, en las condiciones actuales, no se prevé que sobrepase el perímetro de control.