Claudia Barraso 07 JUL 2026 - 18:28h.

El vasco de Chamberí comenzó el 23 de junio el reto de llegar corriendo a San Sebastián desde Madrid

El reto solidario de Ignacio, de 31 años, que quedó parapléjico tras un salto al mar: cruza a nado junto a su padre la bahía de Cádiz "con coraje, amor y resilencia"

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El influencer conocido como El Vasco de Chamberí se encuentra ya en la última etapa del reto que comenzó el pasado 23 de junio y que consistía en llegar hasta San Sebastián desde Madrid corriendo para llegar antes del 11 de julio, día en el que tiene la primera boda de su grupo de amigos.

Inició el trayecto en el parque de Santander de Canal en Madrid hasta hacer una parada en Tres Cantos, el lugar donde se encontraba el “trabajo que acababa de dejar”, motivo más por el que decidió comenzar el que se convertirá en el reto de su vida. El reto, según ha ido explicando el propio atleta en sus redes sociales, consta de 17 etapas y más de 15.000 metros de desnivel.

La última etapa, en la que se adentrará en los próximos días, son 25 kilómetros totales que recorrerá por la tarde para que puedan ir a verle más seguidores suyos que le han pedido poder asistir a alguno de los tramos de su camino y para ello ha anunciado un plan diseñado con “tres quedadas estratégicas” para quienes deseen completar con él lo que empezó siendo solo una locura más.

Las tres paradas para que sus seguidores puedan unirse a la carrera

El primer punto es el Camping de Zarautz, uno de los puntos de inicio para los que se atrevan con un desnivel mayor: “Para los que quieran hacerse toda la etapa conmigo, tendrán que subir todo y después bajarlo”, explicaba el corredor en un post publicado en sus redes sociales. Después, quienes acompañen al atleta harán una parada técnica en el Merendero de Igeldo, para aquellos que uqieran realizar solo el tramo de descenso.

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Y la última de estas tres paradas será el Peine de los Vientos, una zona muy concurrida en la que el Vasco espera poder llegar sobre las siete de la tarde: “Iremos muy despacio para ir todos juntos”, invitando a todos sus seguidores a terminar el reto que empezó hace unas semanas en Madrid. Su meta está situada exactamente en Sagués, donde llegará sobre las ocho de la tarde y podrá celebrar los 500 kilómetros corriendo.