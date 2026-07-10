Se trata ya del incendio más mortífero de España en lo que va de siglo

La última hora del incendio en Los Gallardos, Almería: balance de víctimas y estado de la lucha contra las llamas

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AlmeríaLos primeros bomberos que se desplazaron en la lucha contra el trágico incendio de Los Gallardos, en Almería, se dieron de bruces contra un virulento frente de llamas que, impulsado por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, arrasaba con todo a su paso dejando un escenario desolador.

“¡Hay focos secundarios por todos sitios! ¡Estamos defendiendo las primeras casas!”, gritaba uno de los primeros efectivos que, concretamente en el área de el Pinar de Bédar, próximo a Los Gallardos, enfrentaba el fuego constatando su rapidísima expansión.

El incendio más mortífero de España en lo que va de siglo

En el lugar, los bomberos trabajaban de forma incesante ante un incendio que fue sumando todos los ingredientes necesarios para convertirse en el más mortífero de España en lo que va de siglo, dando lugar a una “tragedia sin precedentes”, como ha señalado la Junta de Andalucía.

En plena ola de calor, con altísimas temperaturas, escasa humedad en el ambiente e intensos vientos, el fuego se propagó hasta causar el desastre. Según los primeros balances, son al menos 11 las víctimas mortales, mientras 23 permanecen desaparecidas, algo que hace temer un incremento de la cifra de fallecidos. Además, hay ocho heridos, cuatro de ellos graves.

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"Es un incendio de cuneta, lo que termina por ir avanzando muy rápido, en una situación muy compleja porque hay multitud de diseminados, casas por todos los sitios, con muchos barrancos donde no puede entrar la maquinaria”, ha explicado consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Precisando la información sobre lo ocurrido, además, ha explicado que los 11 fallecidos confirmados han muerto en dos escenarios distintos. Cuatro de ellos lo han hecho en el interior de su vehículo, cuando buscaban escapar de las llamas pese a dictarse una orden de confinamiento en sus domicilios en Bédar.

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"Eso fue lo que se trasladó a todos los vecinos. Ese confinamiento ha evitado situación de mayor gravedad. Lamentablemente, en este caso, la decisión de coger otro camino que no era el de evacuación; de buscar una salida propia a través de una rambla, realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido”, las cuales serían de origen británico, entre otras cosas porque su vehículo “tenía el volante en el lado contrario”, según ha explicado.

Por su parte, otras siete personas han muerto cuando “estaban caminando y habían dejado los coches”. “Seguramente estarían buscando una salida. Una salida que no era la prevista y la que se había indicado, y las consecuencias han sido terribles”, ha apuntado, señalando que también éstos serían extranjeros, aunque se espera a la identificación plena de todos ellos.

Ante esto, el consejero andaluz ha insistido: “Es importante atender siempre las instrucciones: si las autoridades dicen que hay que evacuar y por dónde hay que evacuar, hay que obedecer. No son recomendaciones”, ha apostillado, indicando que varios de los fallecidos “se metieron en una ratonera tratando de evacuar por una zona en la que han quedado encerrados”.

Con los bomberos luchando contra reloj conta las llamas, desde la Junta de Andalucía insisten en “que se atiendan las instrucciones oficiales porque escoger otros caminos para la evacuación puede llevar a caminos que pueden llevar a la muerte”.

Más de mil evacuados y varias personas desaparecidas

Detallando la situación, Antonio Sanz ha indicado que hay “193 realojados en albergues”, mientras “600 evacuados se encuentran en casas de familiares” y otros afectados están en el Pabellón Polideportivo de Garrucha y el Centro Deportivo y Pabellón de Mojácar.

Más allá, se está buscando a varias personas en paradero desconocido, tratando de confirmarse “si o se localizan o si se trata de más fallecidos”.

“No estoy diciendo que lo estén, pero no lo vamos a descartar”, ha dicho, arrojando preocupación sobre el balance final de la terrible tragedia.

Cerca de medio millar de efectivos combaten el incendio

En la durísima lucha contra las llamas, casi medio millar de efectivos están desplegados sobre el terreno, entre medios del Infoca, UME, miembros del Ministerio de Transición Ecológica y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En total, según precisan desde la Junta de Andalucía, habría más de 400 efectivos, con 164 vehículos y una veintena de medios aéreos. El refuerzo de la UME y bomberos sería, concretamente, de 178 agentes desplegados para luchar contra las llamas, con nueve autobombas, cinco vehículos semipesados, uno ligero y uno de mando. Además, en medios aéreos han movilizado 4 de carga en tierra, un anfibio pesado y uno de coordinación, como precisa el Infoca.

“Agradecemos al gran dispositivo para hacer frente a este terrible incendio”, ha señalado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía.

Lo que más preocupa ahora es “el flanco derecho”, que está “muy activo” y que “puede derivar en llegar a la autovía”. “Lo más complicado sería un cambio de viento, que podría revertir totalmente el incendio”, inciden, explicando que se trata aún de una “situación dura y muy compleja”.