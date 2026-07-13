Antes de comprar una crema solar, una colchoneta o cualquier artículo de playa es importante fijarse en el etiquetado

Colchonetas y manguitos deben llevar el marcado CE, que acredita que cumplen los requisitos europeos de seguridad

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Con la llegada del verano aumentan las compras de productos pensados para protegernos del sol o disfrutar del agua. Sin embargo, es importante que antes de comprar una crema solar, una colchoneta o cualquier artículo de playa nos fijemos en el etiquetado. Las autoridades de Consumo recuerdan que revisar esa información puede evitar compras equivocadas y, sobre todo, reducir riesgos para la salud y la seguridad.

En el caso de las cremas solares, uno de los mensajes más importantes es que ningún producto protege al cien por cien de la radiación ultravioleta. Por eso, la normativa prohíbe expresiones como "protección total", "pantalla total" o "bloqueante solar", ya que pueden inducir a una falsa sensación de seguridad. Del mismo modo, tampoco puede anunciarse que basta con una sola aplicación para estar protegido durante todo el día.

El etiquetado de las cremas solares

El etiquetado también debe indicar claramente el Factor de Protección Solar (FPS), que informa del nivel de protección frente a los rayos UVB, así como la protección frente a los rayos UVA, identificada habitualmente con el símbolo UVA dentro de un círculo. Además, las cremas deben incluir instrucciones de uso, advirtiendo de que es necesario aplicarlas antes de la exposición al sol y renovarlas con frecuencia, especialmente después del baño, al sudar o tras secarse con la toalla.

Otro detalle que muchas veces pasa desapercibido es la vida útil del producto una vez abierto. Esa información aparece con el símbolo de un tarro abierto acompañado de un número y la letra M, que indica durante cuántos meses mantiene su eficacia. Los expertos recomiendan revisar las cremas del verano anterior y sustituirlas si han superado ese plazo.

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Las autoridades de Consumo recuerdan además que elegir un protector adecuado depende del tipo de piel, la edad o el tiempo de exposición al sol. Y subrayan que la crema solar debe ser un complemento, no la única medida de protección. Evitar las horas centrales del día, utilizar gorra o sombrero, gafas homologadas, ropa adecuada y mantenerse hidratado siguen siendo recomendaciones básicas incluso cuando se utiliza un fotoprotector de alta protección.

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Colchonetas y manguitos: qué debe aparecer en la etiqueta

Con flotadores, manguitos, chalecos o colchonetas hinchables también conviene fijarse en el etiquetado antes de comprarlos. Las autoridades de Consumo recuerdan que estos productos deben llevar el marcado CE, que acredita que cumplen los requisitos europeos de seguridad, además de incluir las instrucciones de uso y las advertencias, al menos, en castellano.

Uno de los mensajes obligatorios es que estos artículos no evitan el riesgo de ahogamiento. También deben indicar que los menores tienen que utilizarlos siempre bajo la supervisión constante de un adulto, la edad y el peso para los que están diseñados y que deben inflarse completamente antes de entrar en el agua. En el caso de los manguitos, además, las instrucciones deben especificar que se colocan únicamente en la parte superior de los brazos y que estos productos están pensados para utilizarse en zonas donde el niño pueda hacer pie.