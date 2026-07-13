El suspenso en gestión forestal, clave en la velocidad, intensidad y dramatismo del incendio de Los Gallardos

Malena Guerra 13 JUL 2026 - 16:41h.

Arantza Pérez, vicedecanda del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes analiza los pasos que hay que dar para atajar anticipadamente los incendios de este tipo.

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En lo que llevamos de año el fuego ha quemado ya casi el triple de superficie que el año pasado por estas fechas. Los incendios son cada vez más voraces y el estado del campo no ayuda. Tenemos mucho que mejorar en cuanto a gestión forestal. La velocidad de propagación del incendio de Almería fue de 100 metros por minuto. Influyó el viento, pero el dato es una barbaridad y pone encima de la mesa la cantidad de combustible que se encontró el fuego en su camino.

Arantza Pérez, vicedecanda del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes analiza los pasos que hay que dar para atajar anticipadamente los incendios de este tipo. Cuando ve el terreno encuentra que hay "mucha biomasa fina, una capa continua, que no tiene vías de acceso. Es la que se comían antes los animales y que ahora no lo hacen. Antes había un aprovechamiento del esparto, de la leña, todo eso hacía que el monte estuvieramejor cuidado y que el medio rural tuviera un interés. El abandono del mundo rural provoca más incendios. Porque ahora tenemos menos incendios, pero más grandes por este abandono. Hay que gestionar los montes. Hay que gestionar la biodiversidad, el agua, los suelos, los accesos, las pistas...".

Y todo esto trasladarlo a los pueblos, y más aún a los más dispersos y rodeados de montes. Como señala Arantza "hay que revisar que cada municipio tenga sus deberes bien hechos e invertir para que esto sea posible. La población residente y veraneante tendría que tener unas nociones básicas. Hay que hacer un cambio cultural para saber el medio que habita, es más económico gestionar en verde que en negro".