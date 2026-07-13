Las llamas han quemado ya más de 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l’Infern

Luc e Iris, un matrimonio belga que sobrevivió al incendio de Almería: "Nos salvó el instinto, nadie vino a decirnos qué hacer"

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Los bomberos tratan de salvar las cuatro urbanizaciones que han tenido que ser desalojadas en Querol, Tarragona. Los vecinos han salido de sus casas "con lo puesto" después de recibir la orden de evacuación enviada por Protección Civil. Una Es-Alert que, en el caso de Los Gallardos, no se envió.

Los bomberos de la Generalitat se enfrentan a dos incendios simultáneos: el de Aiguamúrcia (Tarragona), con unas 220 personas evacuadas por prevención, y el de Lladurs (Lleida), que se ha declarado a este mediodía.

El incendio de Aiguamúrcia ha quemado ya más de 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l’Infern. Las llamas han entrado en Pontons y ayer tuvieron que confinar a unas 2.500 personas de de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, unos confinamientos que se mantienen hasta el momento.

Este incendio en Tarragona ha dejado una gran preocupación y un gran desamparo entre los vecinos. "Yo me he puesto nerviosa por las dos niñas que tengo. Ahora mismo no tenemos dónde ir", confiesa una de las afectadas por el incendio.

El incendio en Peñarroya de Tastavins ha arrasado 300 hectáreas

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja metro a metro en Peñarroya de Tastavins, donde el viento podría avivar el fuego durante la tarde. Esto ha provocado el desalojo de varias masías y preocupa el riesgo que sufre una zona de gran valor ecológico de que sea arrasado por las llamas.

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El incendio ya ha afectado a más de 300 hectáreas. El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO), mientras más de 300 efectivos trabajan para contener el fuego. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que “el incendio aún no está controlado”

Noche larga en Lugo, donde las llamas han calcinado 140 hectáreas

También ha sido una noche larga en Lugo. En Ribas de Sil, el incendio sigue activo después de que comenzase el pasado sábado. Las llamas han arrasado 140 hectáreas y ha sido necesario declarar la situación 2 como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de Chenzas. Pero la evolución del fuego ha permitido desactivar el estado de alarma en la madrugada del domingo.