Agencia EFE 15 JUL 2026 - 19:57h.

El fuego obliga a evacuar tres localidades en Aragón

El incendio forestal de Sant Quirze Safaja fuerza la evacuación de un camping y una casa de colonias, en Barcelona

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El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert al municipio de Luesia para su evacuación por la carretera de Sádaba a causa del incendio forestal declarado en Orés, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas, una evacuación que se suma a la de la propia localidad donde se ha iniciado el fuego y a la de Asín.

El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.

Tras el envío del ES-Alert para la evacuación preventiva de Luesia, se está habilitando un dispositivo de acogida en Ejea de los Caballeros para aquellas personas que lo necesiten. Además, el incendio ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.

En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

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También en Aragón, permanecen estabilizados los incendios de la comarca turolense de Matarraña, que ha afectado a unas 300 hectáreas y donde aún hay personas evacuadas, así como el registrado esta mañana en la localidad de Sigüés (Zaragoza).

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Riesgo de fuego alto o extremo en gran parte del país

La mayor parte del territorio peninsular está hoy bajo aviso por riesgo de fuego alto o extremo de incendio, una situación que se ha visto agravada por las altas temperaturas de este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el este peninsular y Baleares están bajo aviso naranja (peligro importante) por temperaturas que podrán superar los 40 ºC, habiéndose decretado el aviso rojo (peligro extraordinario) en algunos puntos de Aragón y de la Comunidad Valenciana.

Con estos valores, "el nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña", ha indicado la Aemet.

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Más de 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego este año

Este miércoles también se han conocido los datos actualizados de superficie quemada en España, que ya superan las 62.200 hectáreas durante este año. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), la superficie calcinada en España durante este año ya es 2,5 veces mayor que en el mismo periodo del año pasado (25.221 hectáreas). Además, el EFFIS contabiliza 320 incendios en España, casi el triple que en el mismo periodo de 2025 (114).

Cataluña continúa bajo alerta, aunque la situación mejora

Los Bomberos de la Generalitat trabajan con diez dotaciones para extinguir un fuego declarado este miércoles en el término municipal de Querol (Tarragona). Se trata del cuarto incendio en menos de dos semanas en la comarca del Alt Camp tras los tres de Aiguamúrcia, el último de los cuales se controló ayer y quemó unas 80 hectáreas de vegetación en Querol.

En Sant Quirze de Safaja (Barcelona), dieciocho dotaciones terrestres y tres medios aéreos de Bomberos de la Generalitat trabajan en un nuevo incendio forestal que se ha originado a primera hora de esta tarde. El fuego ha llevado al confinamiento preventivo de varias viviendas y un hostal rural, así como a la evacuación de colonias y un campin.

En Cunit (Tarragona), el incendio forestal originado ayer por la tarde y que obligó a confinar varias áreas residenciales, se ha dado por estabilizado tras afectar a una superficie de unas 3 hectáreas. A primera hora de la mañana de este miércoles también ha quedado estabilizado el incendio de Rubió (Barcelona), que ha calcinado un total de 47 hectáreas y ha obligado a movilizar un centenar de efectivos de Bomberos durante toda la noche.

Oficialmente controlado el incendio de Los Gallardos (Almería)

El dispositivo del Plan Infoca declaró la pasada noche oficialmente controlado el fuego de Los Gallardos (Almería), el más trágico de la historia de Andalucía tras arrasar 7.000 hectáreas y cobrarse la vida de trece personas, ya identificadas. La declaración oficial de incendio controlado marca el inicio de la transición hacia la recuperación de la zona. Paralelamente, el incendio del municipio granadino de Alquife iniciado ayer martes se ha dado por extinguido.

Confinados dos municipios en Ciudad Real

En la provincia de Ciudad Real, los vecinos de Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto han sido confinados en sus viviendas debido a un incendio forestal detectado a las 13:06 horas de este miércoles. El servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que el fuego se ha elevado a nivel 2.