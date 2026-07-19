El presidente de Estados Unidos será uno de los protagonistas de la entrega de la Copa del Mundo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El descanso de la final del Mundial podría durar 30 minutos para celebrar el histórico espectáculo de medio tiempo

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La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina no solo decidirá qué selección se convierte en campeona del mundo. También dejará una imagen inédita en la historia de la FIFA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será uno de los protagonistas de la entrega de la Copa del Mundo junto al presidente del organismo, Gianni Infantino. Para ello, la ceremonia seguirá un estricto protocolo y contará con algunas novedades y excepciones respecto a ediciones anteriores.

La presencia de Trump en el escenario donde se proclamará al nuevo campeón fue confirmada por el propio Infantino, quien explicó que ambos asistirán juntos al partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y serán los encargados de entregar el trofeo al capitán de la selección vencedora.

Se trata de una decisión tan polémica como llamativa, ya que Estados Unidos ejerce como uno de los tres países anfitriones del Mundial junto a Canadá y México.

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Aunque la ceremonia mantiene la estructura habitual de la FIFA, cada paso estará milimetrado. Nada más finalizar el encuentro comenzará el montaje del escenario sobre el terreno de juego. Después accederán al podio las distintas autoridades, entre ellas Infantino y Trump, mientras los jugadores esperan para iniciar la entrega de medallas.

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El protocolo de la entrega del trofeo

Los primeros en ser homenajeados serán los árbitros del encuentro. Después subirán al escenario los futbolistas de la selección subcampeona para recibir las medallas de plata. Una vez concluido ese acto llegará el turno del equipo campeón, cuyos jugadores recogerán uno a uno las medallas de oro hasta dejar al capitán como último protagonista de la ceremonia.

Será entonces cuando ambos entreguen conjuntamente la Copa del Mundo al capitán de la selección vencedora. Después llegará uno de los momentos más esperados del torneo: el levantamiento del trofeo ante miles de aficionados y millones de espectadores en todo el mundo, acompañado por la tradicional lluvia de confeti y la celebración del equipo sobre el escenario.

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Existe además un detalle poco conocido sobre el trofeo. La Copa del Mundo original pertenece siempre a la FIFA. El equipo campeón la levanta durante la ceremonia sobre el césped y la conserva únicamente durante ese acto. Después debe devolverla a la FIFA en el vestuario antes de abandonar el estadio. Después recibe una réplica oficial bañada en oro, denominada FIFA World Cup Winner's Trophy, que es la que conserva de manera permanente.

Solo un grupo muy reducido de personas puede tocar la Copa del Mundo original: los campeones del mundo, el presidente de la FIFA y determinados jefes de Estado o dignatarios autorizados.

Una excepción

Uno de los aspectos que más expectación ha despertado en torno a esta ceremonia es si Trump permanecerá en el podio durante la celebración de los jugadores. Lo habitual en los Mundiales organizados por la FIFA es que las autoridades abandonen el escenario inmediatamente después de entregar el trofeo para que todo el protagonismo recaiga en los campeones.

Sin embargo, diversos medios internacionales apuntan a que en esta ocasión podría mantenerse durante algunos instantes junto a los futbolistas, una posibilidad que supondría una excepción respecto al protocolo seguido en las últimas ediciones.

No sería la primera vez que se produce una escena similar. En la final del Mundial de Clubes de la FIFA de 2025, también disputada en Estados Unidos, Trump ya estuvo presente durante la entrega del trofeo e incluso permaneció sobre el escenario mientras los jugadores celebraban el título, una imagen que generó debate y dio la vuelta al mundo.

Por ello, la ceremonia de la final del Mundial de 2026 promete convertirse en uno de los momentos más comentados del campeonato. Más allá del resultado deportivo, todas las miradas estarán puestas en el instante en el que el capitán del nuevo campeón del mundo, una fotografía que ya forma parte de los momentos llamados a marcar la historia de esta edición del torneo.