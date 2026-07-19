Iván Sevilla 19 JUL 2026 - 12:05h.

El grupo se ponía en contacto con los afectados a través de falsos anuncios de mujeres que ofrecían servicios sexuales

Las víctimas recibían llamadas donde les exigían pagos bajo coacción de mandar sicarios o difundir que usaban páginas de contactos

Compartir







Ciudad RealSeis personas fueron detenidas por extorsión en Ciudad Real y otras 14 fueron investigadas por estar relacionadas con los mismos hechos. Obtuvieron más de 126.000 euros tras amenazar a víctimas con enviarles sicarios.

Así lo ha comunicado este 19 de julio la Guardia Civil, precisando que el grupo criminal conseguía inicialmente los datos de las víctimas a través de páginas webs de contactos con mujeres que ofrecían servicios sexuales.

Esos anuncios eran falsos en realidad y, una vez que hablaban mediante mensajería instantánea con los afectados, los extorsionadores recababan sus datos personales como nombre, teléfono y lugar de residencia.

Primero se ganaban la confianza de los hombres mediante las conversaciones en las que incluso algunos de ellos llegaban a pensar que tenían ya algo "especial" con las chicas.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Melilla un presunto depredador sexual de menores: utilizaba perfiles falsos en redes sociales para extorsionar

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, lejos de ese pensamiento, lo que ocurría después era que empezaban las solicitudes de dinero, con cada vez mayor insistencia. Hasta el punto de que las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que les exigían pagar.

Amenazas con enviar a 'matones' o difundir el uso de las webs

Les amenazaban con avisar a 'matones' que irían a sus domicilios a causar daños tanto a ellas como a sus familiares. O les coaccionaban también con difundir que estaban utilizando esas páginas de contactos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con todo ello, entre tanta intimidación, los afectados accedían a transferir un dinero que posteriormente era retirado por las denominadas "mulas económicas" en diferentes cajeros automáticos por toda España.

Por ejemplo, en las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y también Ciudad Real, región esta última donde se interpusieron varias denuncias que respondían al mismo patrón delictivo.

No descartan más detenciones en el futuro

A partir de ahí, la Benemérita inició la llamada 'Operación Exman', que culminó con la identificación de los implicados en la extorsión. Algunos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por haber cometido los mismos delitos.

La investigación sigue abierta todavía y los agentes no descartan que haya más arrestos en un futuro. De momento, las diligencias instruidas del caso ya han sido entregadas a los tribunales competentes.