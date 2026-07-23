Alberto Rosa 23 JUL 2026 - 17:59h.

El comandante consideró que continuar el trayecto podía comprometer la seguridad del vuelo y pidió pista para aterrizar

Un avión que despegó desde Lisboa con destino Barcelona aterriza de emergencia en Madrid por un problema de presurización

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Un vuelo de easyJet que volaba desde Tenerife a Liverpool tuvo que regresar a tierra cuando apenas llevaba 30 minutos de viaje debido a una pelea entre 10 pasajeros.

El incidente ocurrió el pasado martes por la noche a bordo del vuelo EZY3352. Tal y como informó Controladores Aéreos en sus redes sociales, la tripulación comunicó que necesitaba volver al aeropuerto y solicitó la presencia de la Policía a su llegada.

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Según la información facilitada por el control aéreo, el comandante consideró que continuar el trayecto podía comprometer la seguridad del vuelo. “Un grupo de unos diez pasajeros había iniciado una pelea a bordo y el comandante decidió regresar debido al peligro que suponía para la seguridad del vuelo”, explicaron desde Controladores Aéreos.

El control aéreo dio prioridad al regreso de la aeronave y coordinó con el aeropuerto la presencia de agentes en tierra. El avión aterrizó sin incidencias y liberó después la pista 07 sin incidencias. “Todo nuestro apoyo a tripulaciones y pasajeros que soportan más menudo estas situaciones”, concluyeron desde Controladores Aéreos.