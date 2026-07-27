En las próximas horas aumentará la humedad tantos en Castilla y León como en Castellón lo que ayudará en las labores de extinción de los incendios

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En las próximas horas se abre una “ventana de oportunidad” en los trabajos para controlar los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Castellón. Según explica la meteoróloga Rosemary Alker, se va a producir una subida de la humedad en estas áreas afectadas lo que ayudará a los equipos de extinción a sofocar las llamas. Sin embargo, la previsión apunta a que tras este paréntesis volveremos a sufrir una nueva ola de calor.

La humedad alcanzará el 80 % en Castellón

Alker señala que aún queda “una pequeña ventana de oportunidad” para avanzar en la contención de los fuegos. Esa mejora llegará “de cara a esta próxima tarde, a partir de las 8 de la noche”, cuando se espera un aumento de la humedad relativa. En el caso del incendio de Castellón, la meteoróloga destaca que “la buena noticia es que a partir de las 8 de la noche, la humedad va a ser mayor, de hasta el 60 y 80 %”, lo que permitirá trabajar en condiciones más favorables. A ello se sumará un descenso de las temperaturas y una reducción del viento.

El mismo escenario se prevé para las zonas afectadas del centro peninsular, donde “la contención se podría hacer de cara a esta próxima noche”. Esa franja horaria será clave para estabilizar los frentes que continúan activos.

Pero la previsión cambia drásticamente a partir del miércoles. Rosemary Alker confirma la llegada de “otra nueva ola de calor”, provocada por “una masa de aire muy cálido que nos llega desde el norte del continente africano”. Esta masa permanecerá sobre la península “hasta por lo menos el domingo”, según advierte.

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Las imágenes muestran amplias zonas de la península afectadas por estas temperaturas extremas. De cara al viernes, las máximas podrían “llegar a rozar hasta los 44 grados” en regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha. Un escenario que, según la meteoróloga, “no es nada favorable para los incendios que tenemos, sobre todo contenidos pero todavía activos en Ávila, Madrid y en zonas de Toledo”.