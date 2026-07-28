Hasta ocho ciudades -Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo- se postularon para albergar la AESP

La creación de esta agencia estaba prevista ya en la Ley General de Salud Pública de 2011, pero no se activó hasta agosto de 2022

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), en línea con un "proceso de desconcentración" de los organismos públicos.

Hasta ocho ciudades -Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo- se postularon para albergar la AESP, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que se convertirá en punto de referencia en coordinación ante futuras crisis sanitarias.

"Creo que es un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial en nuestro país", ha asegurado Sánchez, que ha dado la enhorabuena a los zaragozanos por esta decisión tomada en el Consejo de Ministros.

El presidente ha agregado que hace falta tener una agencia estatal de salud pública que permita tener los recursos suficientes, algo que no hubo en los primeros meses "aciagos" de la pandemia, "para poder comprender y responder de manera mucho más eficaz".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado en una publicación en X el anuncio de la nueva sede, de entre las ocho "candidaturas magníficas", y ha explicado que la decisión de elegir Zaragoza ha estado basada en "unos criterios objetivos y concurrentes".

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"Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la vigilancia de futuras emergencias sanitarias", ha añadido García.

Esta sede albergará el nodo central para reforzar la capacidad del Estado en vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población, según el Ministerio de Sanidad en un mensaje en X.

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El Ejecutivo de Aragón propuso situar la AESAP en Zaragoza, en uno de los edificios emblemáticos de la Expo Internacional de 2008, el Pabellón de Aragón, con 7.000 metros cuadrados y "capacidad, seguridad, conectividad, accesibilidad y sostenibilidad".

La creación de esta agencia estaba prevista ya en la Ley General de Salud Pública de 2011, pero no se activó hasta agosto de 2022, con la aprobación de un anteproyecto de ley en Consejo de Ministros, a raíz de la experiencia vivida con la pandemia de covid