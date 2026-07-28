Celia Molina Canadá, 28 JUL 2026 - 15:15h.

La familia de la influencer canadiense, que padecía Alzhéimer precoz desde hacía un año, ha comunicado su muerte

El proceso hasta llegar a la eutanasia: tres fases, varios médicos y análisis de la salud mental en todo momento

Compartir







La familia de la influencer canadiense Rebecca Luna, que fue diagnosticada de Alzhéimer precoz el año pasado, ha anunciado su muerte en un breve comunicado publicado en su cuenta de TikTok. "Rebecca falleció el 25 de julio aproximadamente a la 1:15 p.m. rodeada de sus seres queridos. Gracias por su apoyo y respeto a su privacidad", versa la publicación.

Ella misma había hablado con sus seguidores en los días previos a su muerte, revelando que había tomado la decisión de adelantar la fecha de su muerte asistida o MAID (Asistencia Médica para Morir), un programa legal en Canadá que permite a los pacientes con enfermedades graves recibir ayuda médica para terminar con su vida.

A los 48 años, esta creadora de contenido fue diagnosticada de Alzhéimer precoz, una forma rara de la demencia que se manifiesta antes de los 65 años y que produce pérdida de memoria, problemas de concentración y cambios de conducta.

"Esperar dos semanas sería insoportable"

Según la ley canadiense, cumplía con los tres requisitos necesarios para recibir asistencia para morir, igual que ocurrió aquí en España con el caso de la joven Noelia Castillo. En Canadá, los solicitantes deben tener más de 18 años, un seguro de salud nacional y padecer una enfermedad grave o incurable. Y, aunque Rebecca ya tenía una fecha para su eutanasia, en los últimos días tomó la decisión de adelantarla:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Durante las últimas dos semanas he sido yo quien ha tomado la decisión. Y es una decisión difícil de tomar, porque vivo en un cuerpo en el que no me siento cómoda, segura, bien… nada. Han sido 24 horas muy duras, obviamente. Esto no es lo que quería. Nunca habría elegido para mí misma el Alzheimer de inicio precoz. Me siento fatal. Por eso, la idea de esperar dos semanas me parecía insoportable. Es ahora cuando puedo dar prioridad a mí misma, y no lo he hecho en toda mi vida", explicó.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la misma publicación, Luna reconoció el dolor que había sufrido a lo largo de su vida e hizo las paces con sus circunstancias: "Ya he sufrido bastante en este mundo. Pero, al mismo tiempo, el sufrimiento me ha llevado a este punto en el que sé realmente quién soy y sé de verdad que tengo un corazón jodidamente bueno", concluyó.

Antes de morir, como madre soltera, hizo caso a sus amigos y abrió un GoFundMe para cubrir todos los gastos de su muerte: "He sido madre soltera (y estoy orgullosa de ello) toda mi vida, así que mis queridos seguidores me sugirieron que creara una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del final de mi vida, de modo que no deje a mis seres queridos con esa responsabilidad, además de su propio dolor", aclaró, dejando organizado todo lo referente al coste de su funeral.