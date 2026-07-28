Claudia Barraso 28 JUL 2026 - 19:20h.

La familia de Luca piden su traslado inmediato a un hospital especializado antes de que sufra una crisis más grave

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Luca tiene 15 años y está ingresado en el Hospital Provincial de Córdoba debido al Trastorno Neurológico Funcional (TNF) que padece y que le hace perder por completo el control de su cuerpo además de dolores insoportables. En algunos vídeos publicados en redes sociales aparece Luca teniendo convulsiones y sin poder articular palabra, pero un milagro ha devuelto la ilusión a su familia.

La cuenta de TikTok ‘Peña_k’ guasa’, ha publicado un vídeo donde Luca se pone a cantar la copla ‘Nos hemos venío arriba’ del Carnaval de Cádiz nada más despertar del coma. Sin embargo, después de este atisbo de luz en su lucha contra la enfermedad, los médicos se asustaron al ver que no volvió a articular palabra, pero unos días después consiguió levantarse de la cama, sentarse en el sillón y tocar ‘Entre dos aguas’ de Paco de Lucía con una guitarra española.

Estas imágenes han conmocionado a miles de usuarios de redes sociales que se han unido al apoyo de la familia de Luca en su lucha por conseguir que sea trasladado al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla para que allí pueda recibir un tratamiento y los cuidados necesarios que implican su enfermedad.

Cómo es vivir con esta enfermedad

Aunque las fuerzas de Luca por continuar con su normalidad teniendo una enfermedad que le paraliza su día a día por completo, sus esperanzas de encontrar una cura se desvanecen cada vez que el joven sufre un nuevo episodio y cada cual más grave.

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A pesar de que los médicos han descartado que esta enfermedad pueda provenir de tumores, algún derrame cerebral o un coágulo que le pueda estar afectando y producir todos esos síntomas, el entorno del menor ha confirmado que los médicos apuntan a un posible origen traumático del cuadro clínico, una explicación que la familia no comparte, según confirma ‘El Diario de Cádiz’.

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Por qué necesita un traslado urgente a un hospital especializado

Sus familiares consideran imprescindible su traslado al hospital sevillano donde dicen que los profesionales cuentan con una unidad con experiencia en este tipo de patologías. Tampoco han descartado en recurrir a otros centros médicos de otras comunidades autónomas si pudiesen ayudar a Luca con su enfermedad.

El vídeo de Luca cantando la copla y su historia ha recibido el apoyo de colectivos como la Peña Cultural que subió sus vídeos a redes sociales y muchos aficionados al Carnaval de Cádiz que piden que el joven pueda recibir la atención médica especializada que necesita cuanto antes para que deje de sufrir los episodios que terminan dejándole inconsciente y con unos dolores que no se pueden describir con palabras.