“El riesgo es alto por rachas de viento muy largas que pueden complicar las cosas", advierte el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora

La última hora de los incendios forestales en España, en directo

Compartir







ZamoraLos efectivos desplegados en la lucha contra los incendios no dan abasto. Mientras en Madrid y Ávila se han conseguido estabilizar, ahora es en Zamora donde se ha tenido que activar a la UME para luchar contra las llamas tras desatarse el fuego en Fermoselle.

La situación hacía saltar las alarmas tras originarse todo en torno a las 13:00 horas de ayer en el Parque Natural de Arribes del Duero, declarándose el índice de Gravedad (IGR) 2, lo que motivó la evacuación de 14 municipios, confinando otros dos, con cerca un millar de personas. No obstante, los trabajos nocturnos realizados han permitido reducir “sustancialmente su peligrosidad”, con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y “numerosos puntos calientes”, como ha precisado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso.

La situación del incendio forestal de Fermoselle, en Zamora

Pese a la estabilización de esos dos frentes considerados los más peligrosos, hay “zonas muy complicadas” y las previsiones meteorológicas para este jueves son “muy malas” y no invitan al optimismo a “corto plazo”. Al contrario, con cuatro sectores activos en los frentes sur y oeste, todo indica que, pese a los avances de la noche, esperan horas muy difíciles para todos los efectivos y medios de extinción desplegados en el área.

“La peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente, pero el riesgo, insisto, es alto por rachas de viento muy largas que pueden complicar las cosas y no se prevé el que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha aseverado Rodríguez Alonso.

En plena ola de calor, y una semana después de los incendios de Madrid y Ávila, la situación se repite, con la UME desplegándose también rápidamente para apoyar los trabajos frente al fuego, que ha obligado a desalojar los municipios de Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos, Villar del Buey, así como a confinar Fermoselle y Fariza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En consecuencia, para acoger a los afectados se han habilitado los pabellones de Bermillo y Fermoselle, además de Neurocare y la Residencia 3 Árboles que acoge a los usuarios de residencias de mayores afectadas en el incendio.

Junto a ello, y debido al avance y la peligrosidad de las llamas, se han cortado al menos cuatro carreteras: : CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222, ZA-P-2226.

De nuevo, la prioridad son las vidas, mientras se reproduce la solidaridad entre imágenes de desconsuelo por nuevos parajes, negocios y viviendas, otra vez, amenazados o arrasados directamente por las llamas.