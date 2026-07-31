María Jesús Moreno Cantó, conocida como Maje o la viuda de Patraix, fue condenada a 22 años de cárcel por asesinar a su marido junto a su amante

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María Jesús Moreno Cantó, conocida como Maje o la viuda de Patraix, ha regresado este jueves 30 de julio a la cárcel de Picassent, para continuar cumpliendo los 22 años de prisión impuestos por el asesinato de su marido, Antonio Navarro. Lo hace tras un paréntesis de tres años en la unidad de madres de Fontcalent, en Alicante, donde Instituciones Penitenciarias la trasladó para permitirle criar a su hijo recién nacido.

Coincidirá con su pareja y padre de su hijo

Según informa ‘ Levante-EMV’, Maje, que aún no tiene módulo asignado, llegó “con buen aspecto y bastante más delgada” al centro penitenciario Valencia-Antoni Asunción.

La reclusa debe pasar primero por la entrevista con el psicólogo, pero lo previsible es que sea destinada a uno de los módulos de trabajo. Antes de su traslado a Fontcalent, Maje trabajó en la panadería del centro, donde se elabora el pan y otros productos para los más de 2.000 internos de Picassent. Su condena quedará extinguida entre finales de 2039 y principios de 2040, si no se producen cambios en su situación penitenciaria.

El regreso a Picassent también implica que volverá a coincidir con su pareja, David M. R., padre del hijo que ambos concibieron durante su relación en prisión. La pareja, que ha atravesado momentos de separación, continúa inscrita como tal a efectos penitenciarios, lo que les permite mantener encuentros vis a vis. David M., condenado por homicidio, había alcanzado el tercer grado y residía en el Centro de Inserción Social, hasta que volvió a delinquir provocando su regreso a la prisión.

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David M. cumple una pena de 15 años por el asesinato de su camello, Hugo Sáez Laserna, cometido en Sueca la noche del 20 de mayo de 2008. Tanto él como su cómplice, Carlos S., asestaron 44 cuchilladas a la víctima durante una discusión por una deuda de cocaína. El cuerpo apareció cuatro días después en el Assut de la Marquesa, en Cullera, lastrado con una bombona de butano. Aunque fueron detenidos dos semanas después, solo pasaron tres meses en prisión preventiva y no ingresaron de nuevo hasta que el Tribunal Supremo confirmó la condena en septiembre de 2013, motivo por el que David no terminará de cumplirla hasta finales de 2028.

En cuanto al crimen de Patraix, Maje fue condenada en noviembre de 2020 a 22 años de cárcel por planificar y ejecutar, junto a su amante Salvador Rodrigo Lapiedra, el asesinato de Antonio Navarro. El ingeniero civil fue apuñalado ocho veces en su garaje, en la calle Calamocha de València, a las 7.40 del 16 de agosto de 2017, cuando se disponía a ir a trabajar. Ambos fueron detenidos el 10 de enero de 2018 y encarcelados dos días después. Sus condenas fueron ratificadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el Tribunal Supremo.