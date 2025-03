"El narcisismo, el egoísmo y el maquiavelismo de Maje es abismal. Tanto es así que consiguió manipular y engatusar a Salva, que en principio no tenía ningún tipo de relación con la criminalidad, no era un perfil habitual que se pueda insertar dentro de los criminales o asesinos. Él era una persona normal y posiblemente, de no haber conocido a Maje, nunca se habría convertido en un criminal".