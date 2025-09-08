Exclusiva | Madre de Maje: "Está en tratamiento y muy arrepentida. Es buena y era buena"

Nuria Morán 08 SEP 2025 - 12:02h.

Maje y Rosa Peral: Diferencias y similitudes entre las dos asesinas más mediáticas de los últimos años

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la madre de Maje, la viuda negra de Patraix

El papel de María Dolores, la madre de Maje, conocida como la 'viuda negra de Patraix', no es fácil. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con ella, y nos ha dejado claro que, a pesar de todo, sigue confiando en su hija.

María Dolores siempre ha sido su defensora y durante su declaración en el juicio describió una relación tóxica con Antonio y tampoco tuvo buenas palabras para Salva, el autor material del crimen y condenado a 17 años de cárcel.

"Mi hija está pasando su condena, está arrepentida y pensando mucho las cosas. El niño está precioso y claro que voy a verles, todos los domingos una hora", ha respondido al ser preguntada por Maje. Sobre si conoce al padre de su nieto, al que su hija conoció en prisión y está condenado por asesinar a un joven, María Dolores ha preferido no responder.

Sobre cómo ha cambiado Maje desde que cambió todo, su madre ha sido contundente: "¿Usted sabe lo que es estar en una cárcel? La mía es estar sufriendo y llorando todos los días, así ha cambiado mi vida. Yo tengo unos hijos muy buenos y ella también es y era buena. Yo soy de las personas que coge lo que le da el señor".

"Tengo muchísimo sufrimiento por tener a mi hoja como la tenemos. Ella se ha arrepentido, está en tratamiento y se arrepiente mucho de todo ¿A que al que lo mató no van a hacerle tantas preguntas como a mí y a mi hija... porque ella no le mató. Desde el primer momento yo he perdonado a mi hija, lo que no quiere decir que no sintiese mucho lo de la otra parte", ha continuado contándonos.

A si ha hablado con la familia de Antonio, la madre de Maje ha respondido: "Que va. Nos hemos encontrado y hemos sido muy respetuosas las dos partes. La serie no la he visto ni la voy a ver", ha aclarado en exclusiva ante las cámaras de televisión de nuestro programa.