Consejos para no perder el tren por llegar tarde a la estación

Viajar en tren tiene también sus obligaciones ya que los pasajeros han de llegar al menos media hora antes de la salida de sus convoyes

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El tren vive un momento de expansión en España. La alta velocidad, la competencia entre operadores y la recuperación del hábito de viajar han convertido este medio de transporte en una opción cada vez más atractiva. A ello se suma una ventaja determinante y es que las estaciones de tren suelen estar ubicadas en el centro de las ciudades, bien conectadas por redes de transporte público. Sin embargo, esta comodidad no elimina la necesidad de planificar la llegada con antelación. Conocer el tipo de tren que se ha comprado y seguir unas pautas básicas puede evitar sustos de última hora.

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Un margen mínimo de 30 minutos

La empresa de transporte Esteban Rivas recuerda que viajar en alta velocidad exige puntualidad. “Viajar en AVE es una experiencia cómoda y eficiente, pero llegar a la estación a tiempo puede ser crucial para garantizar un viaje sin estrés”. La compañía subraya que las estaciones de alta velocidad funcionan con procedimientos similares a los de los aeropuertos, lo que implica controles de seguridad y verificación de billetes. Por ello, recomienda que “se aconseja llegar al menos 30 minutos antes de la salida si ya cuentas con tu billete”.

Lonely Planet coincide en esta idea y destaca que las estaciones de alta velocidad “funcionan de forma similar a los aeropuertos, con escáneres de seguridad para el equipaje y puertas de embarque”. La guía añade que “es recomendable llegar entre 20 y 30 minutos antes, ya que el embarque puede cerrarse cinco minutos antes de la salida”.

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Además del tiempo mínimo recomendado, Esteban Rivas insiste en la utilidad de llegar con margen suficiente para orientarse en la estación. “Las estaciones de AVE suelen ser espacios grandes y concurridos, así que estar allí con antelación te permite evitar posibles contratiempos”. La empresa recuerda que una llegada temprana permite localizar el andén sin prisas y disfrutar de la espera: “Nunca sienta mal un refresco o un café sin estrés antes de coger un tren”.

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Lonely Planet recuerda la variedad de servicios ferroviarios en España, un aspecto clave para saber cuánto tiempo antes conviene llegar. La guía explica que Renfe opera desde cercanías hasta alta velocidad, mientras que Iryo y Ouigo compiten en las principales líneas interurbanas. Los trenes se dividen en tres categorías: “Los servicios de alta velocidad que incluyen el AVE, Avlo, Iryo y Ouigo”; los de media distancia, como Media Distancia, Avant o Alvia; y los servicios más lentos, incluidos los regionales y cercanías. Conocer el tipo de tren es esencial, ya que los procedimientos de embarque varían.

Esteban Rivas también ofrece recomendaciones prácticas para disfrutar de la espera aprovechando "la diversidad gastronómica que ofrecen las estaciones de tren”, o utilizar las zonas de descanso para leer o trabajar. Y, en caso de llegar tarde es importante “mantener la calma y comunicarte con los servicios de atención al pasajero ya que, pueden ofrecer soluciones como reprogramar el billete”.