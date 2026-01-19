Cómo solicitar cambios y cancelaciones gratuitas en trenes Madrid-Andalucía tras el accidente de Adamuz

Los viajeros podrán modificar o cancelar sin coste sus billetes según las condiciones publicadas en la web oficial de la compañías ferroviarias

Adif suspende la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada

Compartir







Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes entre Madrid y Andalucía afectados por el descarrilamiento registrado en Adamuz ocurrido sobre las 19:45 horas del domingo 18 de enero, que ha causado hasta ahora 39 fallecidos y alrededor de 152 heridos.

En concreto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero. Ante esta situación, los viajeros podrán modificar o cancelar sin coste sus billetes según las condiciones publicadas en la web oficial de la compañías ferroviarias.

¿Cómo solicitar cancelaciones gratuitas?

Los billetes de tren entre Madrid y Andalucía afectados por la suspensión pueden anularse sin gastos de cancelación, siguiendo las instrucciones específicas que Renfe, iryo y Ouigo publican en sus canales oficiales.

Para gestionar la anulación de los billetes, los viajeros deben acceder al área de gestión de billetes en la web oficial y en la app de cada operador o acudir a taquillas y puntos de venta autorizados.

PUEDE INTERESARTE Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF): qué es y cuál es su función

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medidas adoptadas para atender a víctimas y familiares

Adif y Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que Iryo ha puesto en marcha el 900 001 402 para personas afectadas por el descarrilamiento.

Además, se han activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, así como espacios de atención en estaciones como Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para ofrecer información y acompañamiento a los afectados y sus allegados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Derechos de los pasajeros

Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos de los usuarios tras la suspensión de los trenes. El usuario puede optar por que su compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Si no habilita este transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar.

También puede ejercerse este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al usuario a la compra del billete de transporte alternativo. Así lo establece el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Además, los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que, mientras logran transportes alternativos, las compañías ferroviarias les faciliten alojamiento.

En caso de no haberlo hecho, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos que hayan tenido que contratar. Así lo establece el artículo 20.2b del citado reglamento europeo.