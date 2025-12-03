Logo de telecincotelecinco
El turismo en España llega a récords históricos y aumenta en un 3,5 % con respecto al año pasado

EuropaPress_6897466_turistas_tomando_algo_terraza_10_agosto_2025_santander_cantabria_espana
Infografía con cifras de turismo en EspañaE.P

  • Aumentan en más de un 7% los gastos realizados por los turistas

  • Las Islas Baleares como destino más visitado.

España recibió entre enero y octubre de este año hasta 85,7 millones de turistas internacionales, un 3,5 % más, que llegaron a gastar hasta 118.612 millones de euros (7,4 % de aumento), en ambos casos en récords históricos.

Según los datos, destacan las visitas de turistas provenientes de Reino Unido (principal emisor de turistas a España). En octubre de 2025, el número de turistas británicos que visitaron España fue de 1.839.158, seguidos de los visitantes alemanes 1.264.916 visitantes alemanes y franceses 1.154.221.

Infografia de cifras del turismo en España
El turismo no deja de crecer

En cuanto a los lugares más visitados de España, en cabeza se encuentran las Islas Baleares seguidas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad de Madrid.

Según las estadísticas de entrada de turismo internacionales (Frontur) y gasto asociado (Egatur) publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tendencia de crecimiento en las llegadas de viajeros desde el exterior y en el gasto, que sube por encima de las entradas.

En comparación con el año anterior, en octubre de este año entraron en España 9,2 millones de turistas, el 3,2 % más, con un gasto asociado de 12.785 millones de euros, superando de nuevo al 2024 en un 7 % más.

