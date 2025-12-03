Aumentan en más de un 7% los gastos realizados por los turistas

Las Islas Baleares como destino más visitado.

Compartir







España recibió entre enero y octubre de este año hasta 85,7 millones de turistas internacionales, un 3,5 % más, que llegaron a gastar hasta 118.612 millones de euros (7,4 % de aumento), en ambos casos en récords históricos.

Según los datos, destacan las visitas de turistas provenientes de Reino Unido (principal emisor de turistas a España). En octubre de 2025, el número de turistas británicos que visitaron España fue de 1.839.158, seguidos de los visitantes alemanes 1.264.916 visitantes alemanes y franceses 1.154.221.

PUEDE INTERESARTE El futuro del turismo mira a Baleares

El turismo no deja de crecer

En cuanto a los lugares más visitados de España, en cabeza se encuentran las Islas Baleares seguidas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Las nevadas y las bajas temperaturas adelantan la temporada de esquí con una ocupación hotelera del 75% en Formigal

Según las estadísticas de entrada de turismo internacionales (Frontur) y gasto asociado (Egatur) publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tendencia de crecimiento en las llegadas de viajeros desde el exterior y en el gasto, que sube por encima de las entradas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En comparación con el año anterior, en octubre de este año entraron en España 9,2 millones de turistas, el 3,2 % más, con un gasto asociado de 12.785 millones de euros, superando de nuevo al 2024 en un 7 % más.