Blanca Agost 03 AGO 2026 - 16:09h.

Los datos de Frontex muestran que a Italia llega el doble de migrantes y que solo es capaz de devolver el 26 % frente al 51 de España

Finlandia apoya la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta

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La tensión diplomática entre Roma y Madrid por la crisis migratoria de Ceuta puso en evidencia a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, incapaz de detener la avalancha de personas que lograron entrar ilegalmente en el país.

Meloni llegó a criticar públicamente a España por lo ocurrido en Ceuta y, en un gesto de presión política, anunció incluso la suspensión del espacio Schengen con España para evitar la llegada de algunos de los migrantes que habían accedido a la ciudad autónoma.

Sin embargo, los datos oficiales de llegadas y devoluciones revelan una realidad distinta a la que plantea el Gobierno italiano. Los informes de Frontex evidencian que Italia es más vulnerable que España en volumen de entradas irregulares y devuelve menos migrantes a sus países de origen.

Más llegadas a Italia que a España en 2026

La comparación de las rutas migratorias muestra una diferencia clara. Por la ruta del Mediterráneo Central, la que conecta Libia y Túnez con Italia, llegaron entre enero y junio de 2026 un total de 14.000 migrantes.

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En el caso español, sumando las dos vías principales —Estrecho de Gibraltar y Canarias—, el número de llegadas en el mismo periodo fue de 11.000 personas.

Es decir, Italia recibió más migrantes irregulares que España en la primera mitad de 2026, pese a la ofensiva política de Meloni contra Madrid.

Los datos son aún peores en 2025, ya que Italia registró 66.000 llegadas, prácticamente el doble que España, que contabilizó 36.775. La diferencia no solo está en el volumen, sino también en la capacidad de retorno. Italia solo devolvió el 26 % de los migrantes en situación irregular, mientras que España superó el 51 %, gracias a los convenios bilaterales con países de origen y tránsito.