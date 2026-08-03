Los vecinos de las localidades zamoranas de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos han recibido una alerta por riesgo de nube tóxica

Un incendio de gran virulencia en un edificio de viviendas en Chamberí, Madrid, provoca la evacuación de los vecinos y el colapso de la cubierta del inmueble

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ZamoraEl incendio que se ha declarado poco antes de las 14:00 horas de este lunes en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora), que inicialmente no ha dejado heridos, ha activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios cercanos a la capital zamorana y ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero (A-11).

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje ES-ALERT a la población de las localidades zamoranas de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos por riesgo de nube tóxica consecuencia del incendio registrado en la planta de tratamiento de residuos de Roales.

Recomiendan no hacer deporte al aire libre y alejarse de la zona de riesgo

El mensaje ES-ALERT se ha remitido en el citado área de la provincia de Zamora con tres recomendaciones a los vecinos a los que piden evitar actividades al aire libre, mantenerse alejado de zona de riesgo y seguir las instrucciones de las autoridades.

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Los hechos se han producido alrededor de las 13:44 horas de este lunes, 3 de agosto, momento en el que el 1-1-2 informó a Guardia Civil, bomberos y a la empresa suministradora. También se ha informado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y se ha activado -por ser un incendio de industria- el centro coordinador de emergencias de Protección Civil.

Además, Medio Ambiente ha enviado medios al incendio de la planta de tratamiento de residuos de Roales. Aunque de momento no hay más información, desde el 1-1-2 sí señala que no hay ningún herido.