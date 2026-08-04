Los estudiantes que abrieron una cuenta entre los 11 y los 12 años consiguieron unas calificaciones más bajas en Italiano y Matemáticas

La cara desconocida de vetar las redes sociales a adolescentes con cáncer: "Puede tener efectos no deseados"

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Un estudio publicado en la revista científica 'Nature Human Behaviour' ha publicado un estudio donde afirman que los alumnos que abrieron una cuenta personal en redes sociales al inicio de su adolescencia obtuvieron peores resultados en los exámenes de Lengua y Matemáticas que quienes retrasaron ese momento.

Los expertos creen que esto podría deberse a un uso más intensivo de las redes sociales y por las distracciones que generan sobre la atención y la concentración de los jóvenes en edad escolar.

La relación entre las redes sociales y las malas notas

Los estudiantes que abrieron una cuenta entre los 11 y los 12 años consiguieron unas calificaciones más bajas en Italiano y Matemáticas con respecto a los jóvenes que esperaron hasta los 14 o los 15 años para crear una cuenta. Los científicos afirman que las desviaciones observadas equivalen a "seis meses de escolarización".

Así, comprobaron que los alumnos que se habían abierto una cuenta en redes sociales eran los que aseguraban consultar el móvil con más frecuencia y eran quienes obtenían peores resultados académicos. El estudio muestra una posible relación entre un acceso más temprano a estas plataformas y unos patrones de uso más intensivos del dispositivo, aunque no se puede determinar si una mayor exposición al móvil conduce a un peor rendimiento o si existen otros factores que expliquen ambas circunstancias.

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Además, estos estudiantes también tenían menor supervisión parental sobre su actividad en redes sociales. Los expertos creen que la falta de acompañamiento adulto podría influir en cómo, cuándo y durante cuánto tiempo usan los adolescentes estas herramientas.

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Crece la preocupación por el posible impacto de las redes en la salud mental

En los últimos años, el debate ha ido cogiendo fuerza mientras crece la preocupación por su posible impacto sobre la salud mental, la atención y el aprendizaje. Los autores del estudio afirman que aunque hay una asociación estadística clara entre el uso temprano del móvil y los malos resultados académicos aún falta por estudiar otros factores como el tipo de contenido consumido, el tiempo total de uso, el entorno familiar, el contexto socioeconómico, la personalidad de los estudiantes o sus hábitos de estudio.

Lucas Gortázar, investigador especializado en políticas y reformas educativas y director del área de Educación de EsadeEcPol, afirma que lo esencial de este estudio es que "es el primer estudio longitudinal y cuasiexperimental que responde a la pregunta de uso de redes sociales y resultados de aprendizaje a nivel mundial". "Es la primera contribución de este tipo a esta literatura; evidentemente hace falta más, pero es un gran hallazgo que aporta más evidencia a una pregunta fundamental y sobre la que los poderes públicos r", concluye el experto en declaraciones al Science Media Centre España.