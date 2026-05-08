Pasar menos tiempo en redes sociales, el cambio que muchas personas notan en su bienestar

Marta Egea 08 MAY 2026 - 06:45h.

Reducir el tiempo en redes sociales puede mejorar el bienestar, pero no se trata de una solución universal, ya que los efectos son variables dependiendo de la persona y el tipo de uso

Un estudio revela que que el uso intensivo de las redes sociales aumenta el riesgo de depresión en menores de 16 años

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MadridReducir el tiempo en redes sociales se ha presentado casi como una receta universal para sentirse mejor, hay menos comparación, menos ruido y menos sobreestimulación. Pero, según la ciencia, la respuesta es bastante más matizada. Reducir el uso de redes puede mejorar algunos aspectos del bienestar, pero no siempre de la misma manera, no en todas las personas y no necesariamente mediante una desconexión total.

Lo que sí parece claro es que muchas personas notan cambios concretos cuando pasan menos tiempo deslizando el dedo por Instagram, TikTok, X o Snapchat: menos sensación de saturación, más descanso, algo más de atención sostenida y, en algunos casos, menos síntomas de ansiedad o depresión. Pero los investigadores también advierten de algo importante: el efecto va a depender mucho de cómo se utilizan las redes, de qué se sustituye en la vida diaria y de si esa reducción se acompaña o no de alternativas más saludables.

“Desconectar para estar mejor” no es tan simple como parece

Uno de los trabajos más citados de 2025, una revisión y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados publicado en SSM- Mental Health, analizó 32 artículos, 5.544 participantes y 91 tamaños del efecto. La conclusión a la que se llegó fue que restringir el uso de redes sociales sí que se asocia con una mejora significativa del bienestar subjetivo, pero el efecto es pequeño y heterogéneo. Los propios autores subrayan que el apoyo a la restricción como solución general existe, pero es débil, y recomiendan investigar más los mecanismos concretos en lugar de apostar por prohibiciones amplias como respuesta automática.

Ese matiz es clave porque desmonta dos ideas simplistas a la vez. La primera es que las redes sociales son malas siempre y la segunda, que dejar las redes un tiempo arregla el problema. La evidencia más reciente sugiere algo más realista: bajar el uso puede ayudar, pero no es un remedio milagroso ni funciona igual para todo el mundo. En algunas personas el beneficio es claro; en otras, el cambio es escaso o depende de factores como la edad, el tipo de contenido que se consume y el motivo por el que usan las plataformas.

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El cambio que más gente nota: menos saturación mental

Uno de los efectos más verosímiles de reducir redes sociales tiene que ver con la carga mental. Las plataformas están diseñadas para captar atención mediante notificaciones, vídeos breves, scroll infinito, novedad constante y recompensas impredecibles. El resultado es una forma de estimulación fragmentada que puede dejar sensación de agotamiento incluso cuando uno está “descansando”.

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Por eso, muchas personas describen el mismo cambio cuando pasan menos tiempo en redes: sienten la cabeza menos llena. Se notan menos dispersas, menos pendientes de estímulos y menos arrastradas por esa sucesión constante de información, comparaciones y microimpactos emocionales. Este efecto encaja con la investigación sobre bienestar subjetivo y con la hipótesis de que parte del malestar no proviene solamente del contenido, sino del formato de consumo continuo.

Dormir mejor: otro de los beneficios más consistentes

Si hay un terreno donde la evidencia parece especialmente sólida es el sueño. La revisión de 2024 sobre el uso de redes sociales, sueño y salud mental en jóvenes resumió estudios recientes que, con algunas discrepancias, tendían a vincular el uso de redes con peor calidad del sueño y más problemas de salud mental.

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En 2025, otro trabajo halló que el uso de redes sociales antes de dormir se asociaba con alteraciones del sueño y con mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés. Además, una revisión sistemática publicada en 2025 señaló que tanto el uso general como, sobre todo, el problemático de redes sociales se relacionan con peor calidad del sueño y más problemas de descanso.

Esto ayuda a entender por qué una de las primeras cosas que muchas personas notan cuando reducen su uso de redes sociales es que duermen mejor. A veces no porque ganen horas, sino porque se van a la cama menos activas, con menor exposición a la luz de la pantalla y menos tendencia a seguir deslizando el dedo.

Menos comparación, menos ruido emocional

Otro cambio frecuente tiene que ver con la comparación social. Es cierto que no todas las redes funcionan igual, pero muchas se sostienen sobre la exposición constante a vidas ajenas editadas, opiniones extremas, cuerpos idealizados, éxitos profesionales o estilos de vida imposibles de contextualizar. Para algunas personas, sobre todo si ya son vulnerables a la crítica o a la ansiedad, esa exposición puede erosionar su bienestar.

Por otro lado, hay que destacar precisamente el papel de las comparaciones negativas, por ejemplo en el ámbito de la imagen corporal y síntomas depresivos, especialmente en adolescentes y jóvenes. Eso encaja con la experiencia subjetiva de muchos usuarios: cuando reducen redes, sienten menos presión por estar al día, por compararse o por responder emocionalmente a todo lo que ven.