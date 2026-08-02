Sagrario Ortega| EFE 02 AGO 2026 - 17:37h.

Hasta el momento no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: comienza la identificación de los migrantes muertos

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CeutaLa Guardia Civil ha comenzado ya las labores para la identificación de los 72 cadáveres que, de momento, han sido recuperados tras la entrada masiva de migrantes el jueves pasado a Ceuta, un trabajo que se antoja complejo a la hora de poder cotejar las huellas y las muestras de ADN que se están recogiendo.

Porque para esta primera parte -la recogida de muestras- los agentes del Servicio de Criminalística tendrán completado su trabajo previsiblemente a finales de la semana próxima como muy tarde, pero completar el proceso no será fácil, ya que las huellas deberán cotejarse con los bancos de datos de otros países, fundamentalmente de Marruecos, y el ADN con el de los familiares que denuncien la desaparición de su allegado.

Por el momento no constan denuncias formales en España

Y es que hasta este momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos.

El teniente coronel Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística, señala a EFE que, por el momento, la labor de los agentes se centra en los 72 cadáveres recuperados en las aguas territoriales españolas, aunque reconoce que la cifra puede ir incrementándose a lo largo de estos días.

Atoche explica que los cuerpos de los migrantes fallecidos se encuentran en buen estado dado el poco tiempo transcurrido, por lo que la identificación "mayoritariamente se haría por huellas", es decir, con una reseña dactilar que luego hay que comparar con algún dato del cadáver.

En este caso, al no ser españoles esa comparación es más difícil y, por ello, se realizan gestiones internacionales para conseguir las huellas de referencia, hacer un estudio comparativo y proceder a la identificación.

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Además, los protocolos forenses obligan a hacer una identificación genética adicional, que se va a llevar a cabo también.

Para ello, los agentes se encuentran con el mismo problema para el cotejo, ya que se necesita un familiar de la víctima, es decir, una madre o un padre o un hijo o al menos u hermano, porque cuanto más próximo sea el pariente, más fácil será identificarlo y mayor probabilidad genética se obtendría con ese cotejo, precisa el teniente coronel.

De momento, a Atoche no le consta que se haya identificado ningún cadáver y asegura que desde el primer día se están haciendo todas las gestiones en colaboración con Interpol para que pueda agilizarse el proceso.

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El teniente coronel estima que hoy mismo estarán ya concluidas las autopsias de la mitad de los cuerpos recuperados y, por tanto, ya se habrá conseguido también toda la información directa de los cadáveres para proceder cuando se pueda al cotejo.

No ha sido un siniestro fácil, recalca Atoche. Pero además, la situación en Ceuta es difícil, tanto que, incluso, está costando encontrar alojamiento para los expertos de Criminalística trasladados a la ciudad autónoma.

"Pero dentro de las posibilidades estamos haciendo todo lo humanamente posible para conseguir resolver este siniestro cuanto antes, mejor", dice Atoche, quien no se atreve a aventurar una fecha en la que se puedan tener las primeras identificaciones "viendo los imponderables que están fuera de nuestro alcance, como es conseguir huellas genéticas de familiares"