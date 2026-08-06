Europa Press 06 AGO 2026 - 17:09h.

La mujer detenida está acusada por ser la presunta autora de varios delitos de hurto y robos con violencia, así como por un homicidio imprudente

La Policía Nacional alerta sobre los 'hurtos amorosos' a las personas mayores

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a una mujer, de 26 años de edad, sobre la que pesaban 26 órdenes judiciales de detención, emitidas por distintos juzgados del Estado, como presunta autora de delitos de hurto y robos con violencia, así como por un homicidio imprudente. Tras su arresto, el Juzgado ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado la Policía Nacional, agentes del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de este cuerpo en Bilbao procedieron a su arresto el pasado 23 de julio.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre este mediodía en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Una vez detenida y realizadas las correspondientes diligencias policiales, fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión.

Hurtos amorosos

A partir de las investigaciones llevadas a cabo se pudo determinar que la detenida formaba parte de un grupo organizado especializado en llevar a cabo los conocidos como "hurtos amorosos", una modalidad delictiva que, según ha recordado la Policía Nacional, se basa "en el engaño y la habilidad de sus autores para apoderarse de relojes de alta gama y joyas de elevado valor sin que las víctimas se percaten inicialmente de la sustracción".

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre de 33 años por intentar matar a cuchilladas a una menor de 13 años en Puigcerdà, Girona

Las víctimas de este tipo de organizaciones suelen ser personas mayores y el 'modus operandi' empleado consiste en establecer un primer contacto con las víctimas utilizando "cualquier tipo de excusa que favorezca su aproximación", como solicitar información, requerir ayuda o entablar una conversación de carácter amistoso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez conseguida esa aproximación, ha explicado la Policía, "buscan de forma deliberada el contacto físico mediante abrazos, besos o gestos de aparente afectividad, aprovechando justo ese contacto físico para sustraer relojes, cadenas, pulseras o anillos en apenas unos segundos, haciendo uso de una gran destreza y habilidad". Inmediatamente después abandonan el lugar antes de que la víctima logre percatarse de la sustracción.

Asimismo, ha advertido de que, en ocasiones, cuando la víctima descubre la maniobra o intenta impedir la sustracción, los autores "no dudan en emplear la fuerza para lograr su objetivo".