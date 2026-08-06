La niña se recupera de las heridas y su vida no corre peligro, tras ser atacada la noche de este miércoles

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 33 años por presuntamente agredir con arma blanca a una menor en Puigcerdà (Girona) este miércoles sobre las 21 horas de la noche, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', la menor, de nacionalidad francesa, se recupera de las heridas y su vida no corre peligro. El cuerpo policial mantiene la investigación abierta.

Hasta el lugar, por la zona de la fuente del Cucurú, se activaron patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Puigcerdà, además de ambulancias de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron a la menor antes de evacuarla a un hospital.

La policía catalana puso en marcha un dispositivo de búsqueda para encontrar al sospechoso, que abandonó el lugar de los hechos después de herir a la chica. Los agentes localizaron al hombre horas más tarde en las calles del municipio. Fue detenido y lo llevaron a comisaría, donde todavía está a la espera de pasar a disposición judicial.