Sacar la basura fuera de hora puede salir muy caro: la multa que ya se aplica en muchas ciudades

David Soriano 06 AGO 2026 - 20:00h.

En los últimos años se han impuesto horarios de depósito de basuras en los contenedores para mejorar la eficiencia de los servicios de recogida y evitar malos olores durante el día.

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En los últimos años, muchas ordenanzas municipales en materia de limpieza se han visto modificadas para ser más restrictivas, buscando tener municipios más limpios y mejorar la convivencia vecinal. Esto ha implicado que muchas localidades ahora han implementado horarios concretos para depositar la basura en sus correspondientes contenedores. De esta forma, se pretende evitar molestias y malos olores al tener los residuos durante todo el día en los cubos. Acotando el horario de depositar las basuras en sus contenedores, generalmente por la tarde y la noche, pasa menos tiempo hasta que el servicio municipal vacía dichos contenedores, traduciéndose todo en menos malos olores, suciedad y problemas de salubridad.

Sanciones por tirar la basura fuera de horario

Como siempre suele suceder, acompañando a unas nuevas normas también vienen unas nuevas sanciones por no cumplirlas. Dejar a la buena fe de los vecinos estas actuaciones puede funcionar durante un tiempo inicial de aplicación de la nueva normativa, pero a medida que comienzan a aparecer casos de vecinos que no cumplen con las normas, tienen que surgir sus correspondientes acciones punitivas.

Como decíamos anteriormente, en materia de limpieza son los ayuntamientos los que regulan las normas y castigos en sus localidades. Por tanto, las multas no son iguales en toda España, sino que dependen de cada localidad y las restricciones que haya impuesto. Tomemos como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Málaga. Este ha establecido que el horario para depositar los residuos es entre las 21:00 y las 23:00 y, además, nunca estará permitido hacerlo con posterioridad a que haya pasado el servicio municipal de recogida de basuras.

En caso de incumplir con este horario, que está fijado en cada contenedor para que ni siquiera valga la excusa de desconocer las normas (aunque el artículo 6.1 del Código Civil deja bien claro que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”), el régimen sancionador del consistorio costasoleño comienza en multas de hasta 750 euros si se considera que la infracción ha sido leve, hasta 1.500 euros en casos graves y hasta 3.000 euros para las actuaciones muy graves.

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El caso de Málaga no es el único. El Ayuntamiento de Sevilla contempla unos horarios similares para depositar la basura en los contenedores y favorecer el proceso de recogida y procesamiento de los desechos. El servicio municipal de limpieza (Lipasam) se rige por la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales de 2024 y en esta se establece en el artículo 52.1 que “los residuos que contengan materia orgánica biodegradable, esto es, los que puedan depositarse en los contendores marrón (biorresiduos) y gris (restos), se depositarán en los contenedores en el horario comprendido entre las 20 y las 23 horas”. Incumplir con este horario puede suponer una multa de hasta 750 euros, mientras que si se reincide, escala a falta grave y hasta 1.500 euros de sanción económica.

Por citar un ejemplo más, cambiemos de comunidad autónoma y viajemos hasta el Ayuntamiento de Albacete. Aquí los horarios también comprenden el tramo vespertino a nocturno, pero concretamente se han establecido entre las 21 y las 23 horas, horario que debe ser respetado por todos los ciudadanos. La novedad aquí (aunque también está en otros muchos municipios a lo largo del territorio nacional es que también hay contenedores estancos que dan algo más de margen, ya que se accede a ellos con tarjeta personal y permiten el depósito de basuras en un horario entre las 20 y las 3 horas. Incumplir con estos márgenes horarios contempla multas comprendidas entre los 121 y los 1.500 euros.

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Multas necesarias en muchos municipios

La reticencia de muchos vecinos a cumplir con las renovadas ordenanzas municipales están suponiendo un número de multas por este motivo que ya se han convertido en la sanción principal en muchos ayuntamientos. Este es el caso del Ayuntamiento de Alicante, que según los datos aportados a comienzos de 2026, tirar la basura a deshora ya es la multa más habitual en dicha localidad con la nueva Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de los Residuos. Concretamente, desde su puesta en marcha en mayo de 2025, “depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horario establecido ha registrado 167 sanciones, el 54,9% del total impuestas en este periodo”, explicó el Concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ.

Concienciar a los vecinos resulta clave para evitar tener que castigarlos sistemáticamente. Aunque las normativas de limpieza varían moderadamente dependiendo de la localidad, los motivos para acotar el horario de depósito de basuras suelen ser aplicables en todos los lugares. En primer lugar, se mejora la eficiencia de los camiones de recogida de basura. Al tener la basura de los vecinos ya en los contenedores, se pueden hacer estos servicios de retirada de residuos en horario nocturno o a primera hora de la mañana, cuando menos puede entorpecer el tráfico (aunque estos horarios pueden ser molestos para los vecinos a causa del ruido realizado). En segundo lugar, al tener un mayor horario sin basura en los contenedores, estas horas pueden ser destinadas a la limpieza de los cubos, algo imposible si durante todo el día se pudieran depositar. Por último, se reduce la presencia de residuos en las calles en horas centrales del día, algo que especialmente en meses de calor se traduce en un gran hedor en la vía pública.