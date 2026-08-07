Claudia Barraso 07 AGO 2026 - 14:32h.

La Audiencia de Baleares ha impuesto la custodia compartida de dos perros de compañía de un matrimonio separado

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La Audiencia de Balears ha defendido una vez más la custodia compartida sobre dos perros de compañía entre un matrimonio que se ha separado en Mallorca. Ambos presentaron esta cuestión ante el juez al discutir sobre quién de los dos se tendría que quedar con los animales.

Sin embargo, y como cuenta ‘Diario de Mallorca’, el tribunal ha optado por una medida que no perjudica a ninguno de los dos y que permite a ambas partes poder disfrutar de sus mascotas a pesar de que ellos no vuelvan a estar juntos. La sentencia ha establecido una custodia compartida por la que cada viernes uno de ellos deberá entregarle a otro los perros para que permanezcan en la casa de cada uno de ellos durante una semana.

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Por tanto, durante la semana que uno de los dos tenga los animales, también se tendría que hacer cargo de todos los gastos de alimentación, pero en caso de que haya algún problema relacionado con atención sanitaria o peluquería, se dividirán y compartirán los gastos en partes iguales.

La dueña se opuso a la custodia compartida

Los jueces han defendido que este sistema de custodia compartida es el que mayor ventaja tiene sobre los animales, sobre todo cuando han estado con varias personas conviviendo durante mucho tiempo, para que los perros no extrañen a ninguno de los dos y no sufran por ello. A pesar de que en los documentos figure que la propietaria es la mujer, los jueces han considerado más razonable que se comparta su custodia.

No es la primera vez que este tribunal toma una decisión así tras una ruptura sentimental, pero en este caso la mujer y supuesta propietaria de los animales se oponía a la custodia compartida, aunque reconoció que tras la separación ella misma dejó a su exmarido que visitase en alguna ocasión que otra a los animales.