Manuel Pimentel Jaén, 06 AGO 2026 - 04:30h.

El vídeo, que acumula más de un millón de reproducciones, muestra cómo una mujer de avanzada edad le retiraba el agua entre insultos: "La que quita el agua y la comida a los animales soy yo"

El partido animalista Pacma, a través de un comunicado, ha calificado de "intolerable" que le quiten deliberadamente el agua a los animales

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Revuelo en Úbeda, Jaén, por la difusión de un vídeo grabado por un vecino en el que muestra cómo una mujer de avanzada edad le retiraba el agua y la comida a una colonia de gatos.

Lejos de achantarse, la mujer terminó de esturrear por el suelo los recipientes de los animales mientras se encaraba con graves insultos y en actitud desafiante al vecino que la estaba grabando tras pillarla infraganti: “¡Eres un hijo de puta!”, le recriminó.

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El vídeo, difundido en redes sociales por el Partido Animalista PACMA, ha superado el millón y medio de visualizaciones y ha generado una oleada de indignación, alcanzando más de 35.000 comentarios contra la actitud de esta vecina.

Actitud desafiante

En la grabacion, realizada por la noche en la Plaza de Andalucía, el testigo de lo ocurrido advierte a la mujer: “Señora, la estoy grabando”.

En las imágenes se observa cómo esta vecina se baja de un scooter eléctrico para personas con movilidad reducida y se mete dentro de un jardín público ayudada con una muleta.

Ante la advertencia de que estaba siendo grabada, lejos de reponer de su actitud coge los recipientes de los gatos que un gestor de la colonia había dejado a los animales y esparce el agua por el suelo. Acto seguido, arroja los bidones hacia la acera.

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Mientras tanto, la mujer insulta repetidamente al hombre que está grabando los hechos para tenerlos como prueba ante una posible denuncia: “Eres un hijo de puta. La que quita el agua y la comida a los animales soy yo, todos los días y lo saben los municipales”, reconoce la vecina.

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Mientras se sucede la escena, otra mujer que iba con ella, también en silla para minusválidos, amenaza al testigo por captar la escena: “Va a caer la De Dios, lo tuyo es más grabe, no se pueden graban personas”.

Acto seguido y tras dejar a los gatos sin víberes, la mujer se sube de nuevo a su scooter y abandonan el lugar ambas mientras ella le continúa insultando.

Denuncia de Pacma

El partido animalista Pacma, a través de un comunicado, ha calificado de "intolerable" que le quiten deliberadamente el agua a los animales durante un episodio de altas temperaturas.

Además, ha añadido que cuando una colonia felina está controlada, como en este caso, cuenta con personas autorizadas para su alimentación y seguimiento, éstas son las encargadas de proporcionarles el sustento.

En este sentido, han recordado que la retirada de los recursos por parte de terceras personas, va en contra de la Ley de Bienestar Animal 7/2023 y dificulta la corresta gestión de la colonia, poniendo en riesgo el binestar de los animales.

Por ello, piden al Ayuntamiento de Úbeda que investigue los hechos y garantice la gestión de la colonia de gatos, adoptando las medidas necesarias para que los ciudadanos los respeten y no vuelvan a quitarle el agua y la comida.