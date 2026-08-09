Qué escribir en una invitación de boda: lo que es obligatorio incluir

Marta Egea 09 AGO 2026 - 11:00h.

Una invitación de boda debe ser bonita, pero sobre todo clara y útil. Además de los nombres de la pareja, debe incluir datos importantes para los invitados no se confundan

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MadridUna invitación de boda puede parecer un detalle puramente estético: elegir un papel bonito, una tipografía cuidada, colores suaves, un sobre elegante y quizás algún dibujo o sello personalizado. Sin embargo, su función principal no es decorar, sino informar. Una invitación bien hecha debe emocionar pero también resolver las dudas básicas que pueda tener cualquier invitado: quién se casa, cuándo, dónde, a qué hora, cómo confirmar asistencia y qué necesita saber para acudir sin confusiones.

Por eso, antes de pensar en flores acuareladas, lacres, ilustraciones o sobres forrados, conviene responde a una pregunta: ¿qué datos no pueden faltar en una invitación?

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La invitación es la primera gran pista del tipo de boda que se está organizando. No solo comunica información, sino que también marca el tono. Una invitación clásica y formal anticipa un evento más solemne. Una invitación ilustrada, colorida o con lenguaje cercado sugiere una celebración más relajada. Pero, sea cual sea el estilo, hay datos que siempre deben aparecer.

Los nombres de quienes se casan

Parece obvio, pero es el punto de partida: la invitación debe indicar claramente los nombres de la pareja. En las invitaciones más tradicionales se suele usar nombres completos, a veces acompañados por el nombre de los padres o por una fórmula en la que las familias invitan al enlace. En las invitaciones más actuales, es más común que sean los propios novios quienes inviten en un tono más directo y personal.

La elección depende del tipo de boda y del estilo de la pareja. No es lo mismo una boda religiosa muy formal que una ceremonia civil íntima, una boda en una finca o una celebración pequeña con amigos. Lo importante es que los nombres estén claros, tengan protagonismo y no generen dudas.

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La frase de invitación

Después de los nombres, suele aparecer una frase que expresa la invitación en sí. Puede ser muy formal, como “tienen el honor de invitarles su enlace matrimonial”, o algo más actual como “nos casamos y queremos celebrarlo contigo”, o más emotiva, como “después de tantos momentos compartidos, queremos que nos acompañes en este día tan especial”.

Esta línea no solo sirve para decorar, sino que ayuda a definir el tono de la boda. Si la celebración es clásica, puede tener un lenguaje más solemne, sin embargo, si es más cercana e informal, puede sonar mucho más natural. Lo importante es que encaje con la pareja y con el evento.

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No hace falta complicarse demasiado. Una invitación no debe ser una carta larga. Lo ideal es que la frase sea clara, breve y coherente con el diseño.

La fecha completa

La fecha es uno de los datos imprescindibles. Debe aparecer de forma completa y fácil de leer: día de la semana, día del mes, mes y año. Por ejemplo: “Sábado, 14 de septiembre de 2026”. En una invitación formar puede escribirse todo con letras, en una más moderna, solo con números, lo importante es que no haya margen de error.

Este detalle es especialmente importante si hay invitados que viajan desde otras ciudades o países. La fecha es esencial para poder organizar transporte, alojamientos, vacaciones y compromisos familiares.

En el caso de que la boda tenga momentos en días distintos como puede ser la preboda, la ceremonia y la comida posterior, en la invitación se debe dejar claro cuál es el día central del enlace y, si hace falta, añadir una tarjeta adicional o llevar a la web de la boda para el resto de actividades.

La hora exacta de la ceremonia

La hora también debe ser indicada con precisión. No es suficiente con decir “por la tarde” o “por la mañana”. En las invitaciones formales, se puede escribir “a las doce y media de la mañana” y en una más actual aparecer como “12:30h”. Cualquiera de las fórmulas resulta válida.

Si la ceremonia empieza a una hora pero los novios quieren que los invitados lleguen, por ejemplo, 15 minutos antes, se debe especificar en la invitación o añadir una nota.

El lugar de la ceremonia

Otro dato obligatorio y esencial. Debe incluir el nombre del espacio, iglesia, juzgado, finca, ayuntamiento, jardín, hotel o lugar de celebración. También conviene añadir la localidad y, si no es muy conocido, la dirección completa.

En caso de que el espacio sea difícil de encontrar, lo mejor es incluir un mapa o un enlace a Google Maps en una tarjeta adicional o en la web de la boda. En caso de que los novios contraten autobuses para llegar al lugar, se debe especificar lugar y hora.

El lugar del banquete o celebración

Si la ceremonia y la celebración posterior se realizan en el mismo lugar, es suficiente con indicarlo en la invitación de forma clara. Pero, si se celebran en lugares diferentes, deben aparecer ambos lugares.

Este es un punto esencial porque muchos invitados pueden equivocarse si no está bien indicado. Cuando el banquete se celebra en otro sitio, conviene añadir la hora aproximada de inicio o una frase como “A continuación, celebraremos el banquete en…”.

Cómo confirmar asistencia

La confirmación de asistencia es uno de los elementos más importantes de una invitación moderna. Sin RSVP, los novios no pueden cerrar el número de invitados, menú, mesas, transportes, alojamiento o detalles de organización. Por eso, la invitación debe incluir una forma clara de responder.

Puede ser un teléfono, un correo electrónico o un formulario de contacto. Lo importante es que el invitado sepa qué hacer y antes de qué fecha. Para ello, se debe especificar cuándo es la fecha límite para responder en la invitación con frases como “Confirmad asistencia antes del 20 de mayo”.

También se puede añadir un pequeño apartado para alergias, intolerancias, menú infantil o preferencias alimentarias.

El código de vestimenta

No todas las bodas necesitan indicar un código de vestimenta, pero si los novios quieren un nivel concreto de formalidad o una temática conviene decirlo.

¿Conviene incluir el número de cuenta para los regalos?

Incluir un número de cuenta en la invitación o en la web de boda es una práctica muy común, sobre todo cuando los novios prefieren una aportación económica a regalos. Lo más elegante suele ser hacerlo de forma discreta, en una tarjeta aparte o en la página web del enlace con alguna frase sencilla.

Eso sí, en los últimos meses se ha hablado mucho de los regalos de boda por transferencia o Bizum, ya que legalmente los regalos de boda pueden ser considerados donaciones. Por eso, muchos novios prefieren que ese regalo se les dé discretamente en un sobre antes de la ceremonia o durante el banquete.