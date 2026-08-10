Encuentran el cadáver de la mujer de 71 con alzheimer desaparecida desde el sábado en El Bierzo en León

Los equipos de rescate han localizado a última hora de la tarde de este lunes el cadáver de la mujer de 71 años, enferma de Alzheimer.

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Los equipos de rescate han localizado a última hora de la tarde de este lunes el cadáver de la mujer de 71 años, enferma de Alzheimer, que estaba desaparecida desde el sábado en la localidad de Santalavilla, en la comarca leonesa de El Bierzo. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de este desenlace de una búsqueda que se puso en marcha el domingo y que contaba con la participación de distintos servicios de emergencias y seguridad.

A las labores desarrolladas por tierra y aire se incorporaron voluntarios de Protección Civil de Bembibre, Castropodame, Carracedelo y Ponferrada, junto con personal de Medio Ambiente de la Junta.

Por parte de la Guardia Civil, el operativo disponía de un helicóptero, una unidad canina especializada en búsquedas y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.