Al menos 800 vecinos siguen desalojados y el fuego ha avanzado hasta la provincia de Sevilla, entrando en ella y afectando sobre todo al entorno de Aznalcóllar

El fuego en Huelva sigue fuera de control y se espera que el cambio de viento pueda ayudar en la extinción

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En Niebla, Huelva, siguen los trabajos por el incendio, que ya ha arrasado 25.000 hectáreas y siete frentes continúan activos. "Dada la intensidad de los saltos que se han producido durante toda la noche pues ha sido más de defensa que de ataque", ha dicho el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

Al menos 800 vecinos siguen desalojados y el fuego ha avanzado hasta la provincia de Sevilla, entrando en ella y afectando sobre todo al entorno de Aznalcóllar.

Allí, más de 600 efectivos continúan trabajando sobre el terreno. La prioridad es frenar los frentes, asegurar el perímetro y evitar nuevas reactivaciones.

En Huesca continúa el fuego en las peñas de Riglos y avanza sin control hacia San Juan de la Peña. Las llamas dejan 5.000 hectáreas quemadas y preocupa también el monasterio que se encuentra amenazado por el incendio, un histórico edificio para el Reino de Aragón que podría arder y que ya ha sido desalojado.