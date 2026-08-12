El fuego procedente del incendio de Niebla, en Huelva, ha entrado en la provincia de Sevilla a través de la localidad de Aznalcóllar, afectando al paraje de Charcofrío

El fuego continúa activo y ya ha afectado unas 25.000 hectáreas, a pesar de que las laboras de extinción nocturnas han conseguido reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días

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El incendio forestal declarado el pasado jueves en el municipio de Niebla, en Huelva, ha entrado en la provincia de Sevilla a través de la localidad de Aznalcóllar, afectando al paraje de Charcofrío. Así ha informado esta madrugada el alcalde del municipio, Juan José Fernández, a través de redes sociales.

No obstante, y según informa el medio 'Sevilla Confidencial', la llegada de las llamas al municipio de la capital andaluza no implica, por el momento, un peligro para el casco urbano.

El alcalde ha señalado que en estos momentos "la situación es muy complicada debido a la gran acumulación de masa forestal y a la difícil orografía del terreno, factores que dificultan las labores de control". No obstante, ha descartado la necesidad de desalojar, confinar o evacuar a los vecinos de la localidad.

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Fernández también ha recordado que los vecinos tienen su disposición al Ayuntamiento, a la Guardia Civil o a Emergencias 112 de Andalucía para cualquier emergencia o información que necesiten.

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Piden precaución por el posible aumento de humo y caída de ceniza

Desde el Ayuntamiento confían "plenamente en el trabajo de los servicios de extinción, que están empleando todos los medios necesarios sobre el terreno" y se ha pedido a los vecinos "evitar desplazamientos innecesarios a la zona y no obstaculizar el paso a los vehículos de emergencia para facilitar su labor".

Más de 600 efectivos y abundante maquinaria pesada han trabajado durante la noche en las labores de extinción del incendio, que aún continúa activo tras afectar una superficie de unas 25.000 hectáreas.

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Según ha informado el Infoca, el marco de referencia frente a incendios forestales en Andalucía, durante la noche han trabajado sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la Brif La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

En las labores de extinción también están presentes 31 autobombas, de las cuales trece son del Infoca, doce de la UME, tres del Consorcio de Huelva y otros tres de la Diputación de Sevilla, además de doce buldóceres. Están activas una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

Estos trabajos nocturnos llegan después de una jornada en la que se ha logrado reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días.