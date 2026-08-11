Los equipos de extinción del incendio de Niebla centran sus esfuerzos en perimetrar un fuego que sigue creciendo

Controlado el incendio forestal de Tírig, Castellón, tras afectar más de 800 hectáreas

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El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) alcanza ya una superficie recorrida de 25.000 hectáreas; mientras el fuego originado este lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) afecta a 4.200 hectáreas y se detectan tres nuevos focos en Castilla y León. Informa en el vídeo Alejandro Vieira.

Los equipos de extinción del incendio de Niebla centran sus esfuerzos en perimetrar un fuego que sigue creciendo, aunque se observa una ralentización en su avance.

"Lo que estamos consiguiendo es que cada día crezca menos, hasta que logremos perimetrar y consolidar la estructura del territorio afectado y empecemos ya a garantizar que no avanza", ha indicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz. Respecto al área afectada, Sanz ha precisado que el dato oficial de 25.000 hectáreas responde a la superficie recorrida por las llamas y no a vegetación calcinada en su totalidad.

Más de 680 efectivos y 672 evacuados por el incendio de Niebla

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha indicado que la investigación sobre el origen del incendio "sigue avanzando, no obstante está aún en una fase muy incipiente".

La Guardia Civil ha desplegado alrededor de 300 agentes para esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego, además de garantizar la seguridad de la población -de manera preventiva, se ha evacuado a 672 personas de las zonas con mayor riesgo, en coordinación con el resto de servicios de emergencia- y facilitar la extinción.

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En esas labores trabajan más de 680 efectivos -336 del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencia, 24 del Ejército de Tierra, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, 20 de la Diputación de Sevilla, 18 de la BRIF La Iglesuela de Toledo y 18 de la BRIF Pinofranqueado de Cáceres- a los que se suman 202 medios y 14 buldóceres por tierra, así como 15 medios aéreos que se prevé se amplíen hasta los 26.

4.200 hectáreas afectadas en Riglos

El incendio forestal declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) y que afecta ya a unas 4.200 hectáreas presenta una evolución desfavorable y continúa activo con un perímetro sin consolidar que alcanza unos 60 kilómetros, por lo que se prevé que siga en los próximos días.

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El Gobierno de Aragón ha informado de que se están cumpliendo las previsiones meteorológicas que apuntaban a un posible avance en la zona norte y las labores de extinción se centran ahora en acciones defensivas; se espera que en las próximas horas el incendio dé alguna oportunidad para poder pasar al ataque.

El objetivo del operativo, formado por 24 medios aéreos y en torno a 500 efectivos, es cerrar y consolidar algún sector de cara a la noche, ya que las previsiones para los próximos días no son favorables, con vientos de sur y temperaturas altas. El fuego ha obligado a desalojar a un total de 440 personas de ocho municipios: Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués.

Nuevos focos en Palencia, Burgos y Salamanca

Una quincena de medios trabaja en la extinción de un incendio que ha alcanzado el índice de gravedad potencial 1 tras declararse pasadas las cuatro de la tarde en Villanueva de Arriba (Palencia).

Otro fuego iniciado este mediodía en Quisicedo (Burgos) ha obligado a la Junta de Castilla y León a movilizar un amplio dispositivo, con seis medios aéreos, cinco autobombas, dos cuadrillas terrestres y un buldócer, entre otros.

En Salamanca, el incendio declarado este mediodía en una zona de cultivo de Velayos, en Tierra de Alba, que puso en alerta la A-66 a su paso por la zona, ha quedado extinguido poco antes de las tres de la tarde.