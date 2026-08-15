Desalojados dos pueblos por el incendio forestal de nivel 2 en Hermisende, Zamora

El avance de las llamas a largo de la jornada ha obligado a efectuar a primera hora de esta tarde las evacuaciones

Investigan si fue intencionado el incendio de Riba-Roja, Valencia, del que rescataron a una mujer que falleció

Compartir







ZamoraEl incendio forestal que se ha declarado esta madrugada en La Tejera, un anejo del término municipal zamorano de Hermisende, casi en la frontera con Portugal y cerca también de Ourense, ha obligado a desalojar las poblaciones de San Ciprián y Castromil y sigue en nivel 2 de gravedad.

El avance de las llamas a largo de la jornada ha obligado a efectuar a primera hora de esta tarde las evacuaciones de esos dos anejos de Hermisende, que conjuntamente suman una población de 110 habitantes censados.

La cercanía de las llamas ha hecho necesario también cortar al tráfico la carretera provincial de Zamora ZA-L-2698 que une ambas poblaciones, según han informado fuentes del operativo de extinción.

Este punto de Zamora acumula una quincena de incendios este verano

Las evacuaciones se han llevado a cabo 11 horas después de que pasadas las 05:30 horas de la mañana se declarase ese fuego del que aún no se han determinado las causas de inicio, aunque todo parece indicar por el lugar y la hora de comienzo que pudo haber sido provocado de forma intencionada.

Este punto de la provincia de Zamora acumula una quincena de incendios este verano. El incendio, que se originó en una zona de monte, ha movilizado hasta el momento a dos técnicos, seis agentes medioambientales, nueve cuadrillas, tres de ellas helitransportadas, dos autobombas, cuatro retenes de maquinaria, nueve medios aéreos y dos dotaciones de bomberos.