Se ha pedido una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias y varios bulldozer del Ejército de Tierra

Botaya y Atarés son los puntos "más calientes" del incendio de Riglos, Huesca

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El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que se ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga para solicitar medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Desde el dispositivo aragonés de extinción de incendios (Infoar) han precisado que los medios aéreos ya se solicitaron el viernes a Francia, pero no se han recibido.

También han detallado que los relevos de su operativo de extinción de incendios, Infoar, se realizan por otras brigadas del mismo operativo. Es decir, que los medios franceses que se incorporen al dispositivo lo harán para reforzarlo y no para dar relevo a los medios ya desplegados.

Igualmente, se ha pedido una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y varios bulldozer del Ejército de Tierra.

Más de 15.000 hectáreas afectadas

El incendio, declarado el lunes, afecta a más de 15.000 hectáreas, ha evacuado a 1.045 vecinos de la zona y las condiciones meteorológicas actuales están dificultando las tareas de extinción.

De hecho, en la tarde de este sábado ha tenido que ser desalojado un nuevo municipio, el de Bernués, lo que eleva a 19 los núcleos evacuados.

Poco después, el Ejecutivo autonómico ha enviado mensaje Es-Alert en el que, debido a la proximidad del incendio a la peña Oroel, se ha solicitado que las personas que se encuentren realizando excursiones u otras actividades en zonas forestales permanezcan en entornos urbanos.