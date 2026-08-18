El incendio de Pinofranqueado obliga a evacuar a 700 personas y un centro asistencial

Las llamas del incendio de Pinofranqueado, en Cáceres, obligan a evacuar a 700 personas y un centro asistencial

Activado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal en Pinofranqueado, Cáceres

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CáceresEl incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), en la comarca de Las Hurdes, ha obligado ya a evacuar a unas 700 personas de distintas alquerías y en breve serán evacuados los usuarios de un centro de atención a personas con discapacidad situado en La Fragosa, en el término municipal de Nuñomoral.

Son nueve las alquerías evacuadas, cuatro pertenecientes al término municipal de Pinofranqueado (El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa) y cinco al de Nuñomoral (Avellanar, Horcajo, Erías, Castillo y Robledo). Estas personas han sido alojadas en la Residencia de Estudiantes del municipio de Caminomorisco, a unos 4,5 kilómetros de Pinofranqueado, aunque también se podría habilitar el Centro de Documentación de esta última localidad.

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El avance de las llamas

Fuentes de la Junta de Extremadura también han informado de que en brece se evacuará a los usuarios del Centro 'El Cottolengo', situado en La Fragosa, donde son atendidas personas con discapacidad por parte de una institución religiosa.

El Gobierno extremeño mantiene el nivel 2 de peligrosidad del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y la situación operativa nivel 2 del Plan de Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) por posible afección a bienes y personas.

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El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido instalado en la base de la Brigada Forestal Helitransportada de Pinofranqueado.

Trabajan en la extinción de este fuego cerca de una veintena de medios aéreos (once helicópteros y seis aviones anfibios) y más de 130 efectivos terrestres (nueve unidades de bomberos forestales, ocho helitransportadas, bomberos de la Diputación de Cáceres y agentes del Medio Natural), un dispositivo al que se sumará en breve la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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En concreto, unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME ya han partido desde su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), han informado desde su perfil en redes sociales.

También se ha sumado personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).