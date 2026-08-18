Emergencias llama a extremar precauciones y recomienda no celebrar festejos de 'bous al carrer' entre las 12:00 y las 19:00 horas

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha emitido un aviso especial ante el episodio de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana que comenzará este miércoles 19 de agosto y que se prolongará hasta las últimas horas de la tarde del jueves 20 de agosto. Afectará a las provincias de Alicante y Valencia, "sin descartar que se extienda al sur de Castellón".

Ante esta situación, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio han emitido una resolución conjunta con medidas preventivas en materia de incendios forestales y protección a la población ante la situación de ola de calor.

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Entre ellas, la Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunitat Valenciana desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto, ambos inclusive.

Además, ordena la restricción de acceso a zonas forestales y la prohibición de actividades "que puedan suponer incrementar el riesgo de incendios y de cualquier tipo de uso del fuego en terreno forestal", así como de circular con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie por pistas y caminos forestales de los parques naturales de la Generalitat que figuran en la resolución.

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Las zonas en alerta

En concreto, Sierra d'Espadà, Sierra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Turia, Hoces del Cabriel, zona forestal del parque natural de la Albufera, Marjal de Pego-Oliva, Penyal d'Ifac, Sierra de Mariola, Font Roja, el Montgó y Serra Gelada.

De esta prohibición sí que se exceptúa el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales, han matizado desde Emergencias.

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Igualmente, la situación de preemergencia establecida prohíbe cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Asimismo, la situación de preemergencia establecida prohíbe cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Por otra parte, se han programado vuelos diarios de vigilancia que recorrerán preventivamente las zonas afectadas por las alertas en previsión de posibles incendios forestales, siguiendo así las indicaciones del PEIF para cuando se activa en nivel 2 o 3. Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior ha emitido unas recomendaciones dirigidas a proteger el bienestar animal en las celebraciones de 'bous al carrer', en las que propone no realizar estos festejos entre las 12.00 y las 19:00 horas.

Algunos consejos para evitar el riesgo de incendio

En caso de celebrarse, recomienda que el tiempo de exhibición de cada res, considerada individualmente, "no supere los diez minutos y que sea controlado por el director del festejo o el propio ganadero con la asistencia del experto taurino, colaboradores voluntarios y, en su caso, personal veterinario".

Emergencias recuerda que el reglamento regulador de estos festejos recoge, sobre los corrales habilitados para las reses, que deben "cumplir con una serie de características, de tamaño, suministro de agua, ventilación y zonas de sombra, entre otras, para garantizar el descanso y seguridad de los animales".

Según detalla el CCE, "la DANA situada al oeste de Portugal ha generado la entrada de una masa de aire cálida del norte de África que afectara a todo el litoral mediterráneo de la península". A ello "se une una situación de vientos de poniente, con rachas de 45-50 km/h, que favorecerá el aumento de las temperaturas".

Además, apunta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel rojo para el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante ante la probabilidad de temperaturas máximas que se sitúen "por encima de los 40 grados en amplias zonas del territorio, sobre todo en la zona prelitoral y litoral de Valencia y litoral de Alicante, sin descartar que se llegue puntualmente a los 44º".

El grupo de población con mayor riesgo

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) incide en "el peligro que esta situación supone para la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular, y para todo tipo de actividades al exterior".

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan "la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos" que emita durante los próximos días el CCE, "con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

Al respecto, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha explicado que la resolución conjunta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio conlleva "una serie de restricciones de obligado cumplimiento" en terrenos forestales de toda la Comunitat Valenciana.

Prohibición de circulación en algunas zonas

Lasheras ha citado que la misma establece, entre otras restricciones, la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

"Es fundamental también actuar con la máxima responsabilidad y respetar la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales", ha remarcado el secretario autonómico.

Lasheras ha añadido que la finalidad es "que se extremen las precauciones y la responsabilidad, en especial en la atención de los colectivos de población más vulnerables y en la vigilancia de las zonas naturales por su exposición al riesgo de incendios forestales".