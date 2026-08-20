El Gobierno recuerda a Feijóo que el "interés superior del menor está muy por encima del interés electoral del Partido Popular"

Desalojo de miles de migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta: el Gobierno ha habilitado espacios de acogida para albergar a 1.800

Compartir







La cuestión de fondo en el último conflicto entre el PP y el Gobierno se reduce a cómo gestionar la crisis migratoria en Ceuta. Los populares consideran que la devolución de todos a Marruecos debería ser inmediata y abandera siete medidas para la ciudad autónoma en caso de que sea presidente del Gobierno. Desde el Ejecutivo le critican que haga "un mitin electoral" en medio de una situación y apelan a respetar la ley.

El choque es cada vez más frontal entre el PP y el gobierno. Feijoo apuesta por su plan de siete medidas y la devolución de todos los inmigrantes, incluidos los menores. El ministro Arcadi España le rebate y asegura que son propuestas inviables contrarias a la ley. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que lo que está ocurriendo en Ceuta está provocando "un efecto llamada".

PUEDE INTERESARTE Yasmina, una menor de 14 años que llegó a Ceuta huyendo de las palizas y los malos tratos que recibía en Marruecos

Los populares se precian de haber hecho lo que, según ellos no hacen otros y apuntan a Alberto Nuñez Feijóo, que ha presentado 'in situ' con los inmigrantes de fondo, con siete puntos para resolver la situación en Ceuta con 650 millones de euros para los próximos seis años.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado a su líder, que "en ausencia y dejadez de Pedro Sánchez, ha ejercido de presidente del Gobierno de España".

Feijóo parece convencido de que su plan acabará con el problema migratorio y descarta que la ley se refiera a estos casos. "La Ley de Protección del Menor no prevé supuestos de ocupación, ni de invasión, así que no se puede aplicar para un hecho para el que no estaba pensada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Responde el Gobierno es un apelo a la ley que recuerdan a Feijoo que "en España las deportaciones masivas de menores son ilegales. No es el momento de dar mítines políticos. El PP aclara que no hablan de deportaciones y que las devoluciones deben hacerse después de haber incoado los expedientes para los adultos y menores.

Ese es exactamente el plan del Gobierno, dicen desde el Ejecutivo. El ministro de Hacienda y apunta al "interés superior del menor, que está muy por encima del interés electoral del Partido Popular".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El intercambio es constante y los populares siembran dudas sobre si el Gobierno está cumpliendo la ley, sobre las 500 niñas que el quieren trasladar a la península y que los de Feijóo dicen ignorar. El Gobierno Ceutí habla de la tramitación de unos 25 expedientes al día, mientras Interior no da datos, pero recuerda que este jueves hay 243 agentes de Extranjería trabajando en Ceuta.

Los inmigrantes asentados en la playas de los Trampolines han sido trasladados a campamentos provisionales. Algo se mueve en Ceuta, mientras los políticos se lanzan acusaciones.