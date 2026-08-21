La mujer de 77 años se desplomó en la calle cuando se dirigía al encuentro de una amigas

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Una mujer de 77 años ha muerto de un infarto en la localidad Montemayor de Pililla, Valladolid, apenas 13 días después de haber perdido a su marido en un accidente de tráfico. La fallecida se desplomó, este jueves, en la calle cuando se dirigía al encuentro de unas amigas, con las que había quedado para tomar un café.

Los viandantes llamaron inmediatamente a los Servicios de Emergencias 112 de Castilla y León alertando de lo ocurrido y los sanitarios en pocos minutos llegaron a la Plaza Mayor del pueblo, donde trataron de reanimar a la mujer, según 'El Norte de Castilla', que habla de un nuevo luto para la familia por otra muerte inesperada.

El marido de la fallecida había muerto el pasado 7 de agosto en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-601, cuando un autobús impactó contra el vehículo del hombre, que se encontraba parado en el arcén de la carretera.

El conductor, de 80 años y marido de la fallecida, tras el choque quedó atrapado en el interior del vehículo muriendo en el acto.

El matrimonio, con tres hijos, residía en Valladolid capital, pero durante el periodo estival se trasladaba a Montemayor de Pililla, donde tenían una segunda casa.