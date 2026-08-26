Más de un centenar de migrantes han llegado en los últimos días a distintas calas del Parque Regional de Calblanque

Sorpresa en una cala de Cartagena, Murcia, con la llegada y desembarco de 62 migrantes procedentes de Argelia

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La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (PP), ha calificado de "inadmisible y preocupante" la llegada de embarcaciones de alta velocidad a las costas del municipio durante la última semana y ha reclamado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La denuncia de la regidora ha coincidido con la interceptación por parte de la Guardia Civil de una embarcación con 50 inmigrantes a bordo en la cala Dentoles, dentro del Parque Regional de Calblanque.

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Falta de información

Arroyo ha señalado que más de un centenar de migrantes han llegado en los últimos días a distintas calas del Parque Regional de Calblanque y ha denunciado que las embarcaciones utilizadas para los desembarcos regresan a alta mar sin ser interceptadas por la falta de patrulleras y recursos operativos de la Guardia Civil, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa ha advertido de que la única embarcación disponible "no reúne las condiciones adecuadas" y ha asegurado que esta falta de medios está dejando "vendidos" a los agentes que trabajan en el litoral.

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Asimismo, ha criticado la falta de información sobre el destino de las personas llegadas y la situación del CATE y el CAED del Hospital Naval, y ha señalado que el Ayuntamiento se ve obligado a intervenir a través de la Policía Local y los Servicios Sociales ante las llamadas de vecinos.

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Arroyo ha acusado al Gobierno central de "negar la realidad" y ha advertido de que la falta de recursos está convirtiendo, a su juicio, el litoral cartagenero en un "coladero" para las mafias dedicadas al tráfico de personas.

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El Palacio Consistorial de Cartagena acogerá este jueves 27 de agosto un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad Autónoma, tras el que Arroyo y el presidente regional, Fernando López Miras, mantendrán una reunión de trabajo con representantes sindicales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para analizar las carencias de las plantillas y reclamar al Gobierno central el refuerzo de medios técnicos y humanos.

La llegada de este miércoles vuelve a situar las costas de Cartagena en el foco de la presión migratoria y el propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado en su cuenta oficial de X la llegada de "otra lancha rápida con inmigrantes" y ha calificado de "inadmisible" la "dejación de funciones del Gobierno de España".