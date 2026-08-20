Sorpresa en una cala de Cartagena, Murcia, con la llegada y desembarco de 62 migrantes procedentes de Argelia

Cada migrante habría pagado a las mafias que les trasladan a España entre 6.000 y 10.000 euros por el viaje

Rescatan el cuerpo de una persona en alta mar frente a las costas de Mazarrón, Murcia

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La llegada de una patera a la cala del Barco, en Cartagena, Murcia, dejó este miércoles escenas de sorpresa entre los veraneantes que se encontraban en la zona. Según relataron algunos testigos, la embarcación neumática apareció de forma repentina y, en un primer momento, muchos pensaron que se trataba de una narcolancha porque solo se distinguían “dos o tres personas” a bordo. Sin embargo, la lancha transportaba a 62 migrantes, 45 hombres, dos mujeres y 15 menores varones, todos ellos al parecer de nacionalidad argelina.

Las mafias operan a la luz del día

En los vídeos grabados por los bañistas se puede ver el momento en que los ocupantes se lanzan al agua a escasos metros de la orilla. Una vez en tierra, algunos buscaban sus pertenencias mientras otros salían corriendo en busca de una salida. Instantes después, la embarcación se adentraba de nuevo en el mar. En ella permanecían “tres o cuatro personas encapuchadas llevando la neumática”, según testigos presenciales, que apuntan a la presencia de mafias que ya operan a plena luz del día. “Suelta la mercancía, sueltan las personas y con las mismas se dieron la vuelta y se marcharon”, describía uno de los presentes. Cada migrante paga entre 6.000 y 10.000 euros por el viaje.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas alertando de la llegada de la patera. Según la Delegación del Gobierno en Murcia, todas las personas se encontraban en buen estado de salud y fueron atendidas por Cruz Roja y otras ONG. La Guardia Civil activó un operativo para localizar a los ocupantes, que fueron finalmente puestos a disposición de la Policía Nacional.