Rescatan el cuerpo de una persona en alta mar frente a las costas de Mazarrón, Murcia

El cadáver, cuya identidad y sexo no han sido aún confirmados, fue trasladado en un furgón al Instituto de Medicina Legal

Rescatan dos cadáveres con signos de violencia tras el desembarco de una patera en Carboneras, Almería

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La Guardia Civil investiga la aparición este viernes de un cadáver en aguas del Mediterráneo frente a la costa de la localidad murciana de Mazarrón. Según informa ‘La Opinión de Murcia’, el cuerpo fue localizado a dos millas mar adentro y fue recuperado por una embarcación del Servicio Marítimo, que lo remolcó hasta la Lonja de Pescadores para su puesta a disposición de la autoridad judicial.

Tras el aviso, agentes del Instituto Armado y miembros de Protección Civil se desplazaron a la zona para coordinar el operativo. Una vez en tierra, se activó el protocolo habitual en estos casos cuando el juez de guardia y el forense fueron informados para iniciar las diligencias necesarias y determinar las circunstancias de la muerte, así como la posible fecha del fallecimiento.

El cadáver, cuya identidad y sexo no han sido aún confirmados, fue trasladado en un furgón al Instituto de Medicina Legal. Allí se le practicará la autopsia y un examen forense completo con el objetivo de esclarecer tanto la causa del fallecimiento como la identidad de la persona. Según el diario murciano, este paso es esencial para avanzar en la investigación, especialmente en casos en los que no existen documentos ni indicios que permitan una identificación inmediata.

Las primeras hipótesis no descartan que el cuerpo pueda pertenecer a una persona que viajaba en una patera con destino a Europa.