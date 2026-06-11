Celia Molina 11 JUN 2026 - 09:01h.

Hablamos con Santiago Casado, un alumno de 17 años de un instituto de Madrid que está sufriendo el calor en las aulas

Familias de Bilbao denuncian el calor extremo que soportan sus hijos en las aulas: más de 35 grados

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Aunque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya dicho, citando al dramaturgo murciano Vicente Medina, que "el calor también es una fuente inspiración", en respuesta al clamor de padres y alumnos para que los centros educativos sean climatizados con urgencia, los estudiantes siguen sufriendo los estragos de las altas temperaturas, tanto dentro como fue de Madrid.

Hace unos días, fue un profesor de Molina del Segura, que prefirió quedar en el anonimato, quien sufrió un golpe de calor al no poder soportar el asfixiante ambiente de su aula. Tras encontrarse "mareado", salió de la clase y se dirigió a la secretaría, donde fue atendido por sus compañeros. Muy indignado, este docente exclamó que "éstas no son condiciones ni para enseñar ni para aprender", un mantra que ahora repite Santiago Casado, alumno de 17 años del instituto Itaca de Alcorcón, Madrid, con el objetivo de que alguien "le haga caso".

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"Hemos alcanzado temperaturas de 35 grados en clase, nos tenemos que llevar pequeños ventiladores de esos del chino para ponerlos cada uno en su mesa y, por lo menos, aliviarnos un poco. También tenemos que beber mucha agua. Incluso, tengo un profesor, el de matemáticas, que es mayor y que nos ha dicho que le da miedo desmayarse un día", ha comentado en una entrevista exclusiva con la web de Informativos Telecinco.

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"Los alumnos estamos agobiados y de mal humor"

"En mi clase no ha habido todavía un golpe de calor, pero los alumnos estamos muy agobiados, estamos de mal humor, hay gente que contesta mal a los profesores, que no quiere exponer... Yo he hecho una petición a nivel nacional para que se climaticen las aulas, como han hecho en Torrejón. El instituto por sí mismo no puede hacer nada, tiene que ser desde la administración", ha añadido este joven alumno que ha elevado su petición a una queja formal en la página change.org.

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En dicha web, ha declarado que "la situación es insostenible" en toda España. "No podemos permitir que nuestros estudiantes sigan en condiciones extremas de 30/40 grados. Es hora de implementar cambios y garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado. Hay que instalar aire acondicionado en escuelas públicas, tanto por los alumnos como por el resto del personal. ¿Por qué los políticos tienen aire acondicionado en sus despachos y lugares de votación y nosotros, que somos el futuro del país, no?", se ha preguntado este joven de 17 años.

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"Ya no es junio, es que en septiembre pasa lo mismo"

Para que esta realidad cambie de una vez, ha recogido ya más de 22.000 firmas, de todos los padres - preocupados por el bienestar de sus hijos, de todas las edades - alumnos y profesionales a los que afecta el calor del verano en las aulas. Incluso, ha dado algunas ideas para llevar a cabo la instalación del aire acondicionado en los centros educativos:

"Hoy, con los avances en energía renovable, esta situación podría solucionarse de manera económica y sustentable. Los paneles solares en los tejados de los centros, por ejemplo, pueden generar la electricidad necesaria para operar sistemas de aire acondicionado, permitiendo un aprendizaje más cómodo y eficaz", ha recalcado, para que todas las administraciones tomen ejemplo de la iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que ya ha climatizado por completo sus institutos y colegios.

Santiago también ha sentenciado que "existen fondos de la Unión Europea disponibles para proyectos de energía renovable que pueden ser utilizados para este propósito, si se gestiona y negocia correctamente", ofreciendo a los gobiernos autonómicos todas las opciones para solventar este problema tan real.