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Sociedad

Un jardinero encuentra una pistola enterrada en el Parque del Príncipe de Cáceres mientras realizaba tareas de limpieza

Parque del Príncipe de Cáceres
El trabajador ha hallado el arma en una zona de césped del parque. Europa Press
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Un jardinero ha encontrado este lunes a mediodía una pistola enterrada en el Parque del Príncipe de Cáceres mientras realizaba labores de mantenimiento en el recinto.

Según informa ‘Hoy’, el trabajador halló el arma de fuego en una zona de césped y de inmediato siguió el cauce establecido y dio aviso a la Policía Local para poner el objeto en manos de las fuerzas de seguridad.

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La pistola, que ha sido introducida por los agentes en una caja de cartón y está custodiada en estos momentos por la Policía Científica, presentaba un aspecto oxidado. La Policía tratará de esclarecer ahora el origen del arma y si guarda relación con algún suceso delictivo. Tal y como informa el citado diario, todas las hipótesis están abiertas.

Los investigadores no han facilitado muchos más detalles sobre el arma hallada, que se encuentran en las dependencias de la Comisaría Provincial, ubicada en la avenida Pierre de Coubertin, en el barrio de Nuevo Cáceres.

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Ahora los agentes trabajarán primero en asegurar la pistola y, a continuación, se hará el estudio pertinente. Lo que sí ha asegurado la Policía a ‘Hoy’ es que el arma es de “cierta antigüedad”, aunque no concreta el número de años.

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