Rosa Peral se gradúa en derecho y quiere ser abogada

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Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, ha conseguido graduarse en Derecho durante su estancia en prisión y ahora quiere reinventarse profesionalmente.

La exagente, nacida en 1983, lleva nueve años entre rejas y ha pasado por seis centros penitenciarios debido a problemas de comportamiento. Según fuentes penitenciarias, Rosa está muy integrada y es respetada por otras internas. Tras graduarse en derecho, Peral incluso estaría interesada en colegiarse para poder ejercer como abogada desde la cárcel.

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La graduación en Derecho no es solo un logro académico para Peral, sino también una herramienta para desenvolverse dentro de prisión y para representarse a sí misma. Sus conocimientos pueden permitirle redactar escritos relacionados con cuestiones penitenciarias, como solicitudes de permisos, cambios de grado o traslados, aunque existen límites para recurrir determinadas decisiones ante los tribunales.

Peral también podría estudiar en el futuro otra carrera relacionada con la psicología. Sin embargo, ejercer oficialmente como abogada tendrá que esperar. Tras cumplir su condena y cancelar sus antecedentes, podría hacerlo cuando tenga alrededor de 69 o 70 años.

Rosa Peral ejercerá de su propia abogada ya que el juez considera que tiene los conocimientos jurídicos suficientes para poder actuar según en qué situaciones.

El interés de Rosa Peral por continuar formándose no parece limitarse únicamente a conseguir un título. Durante su estancia en prisión, los estudios se convierten también en una forma de adquirir un estatus y un conocimiento que le permita ganarse, aún más, el respeto de otras reclusas. De hecho, en las cárceles españolas es habitual que algunos internos recurran a la formación universitaria para comprender su situación jurídica, para ayudar a otros compañeros o para buscar cosas a cambio. En este sentido, Alfonso Egea, colaborador de 'Vamos a Ver', señala que: "Los que estudian Derecho lo hacen para hacer esos escritos ante su juzgado de vigilancia penitenciaria".

Peral no es la única persona encarcelada que ha decidido cursar estudios superiores. Su cómplice, Albert López, comenzó estudiando Criminología antes de matricularse en Derecho. José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos, también estudió Derecho y utilizó sus conocimientos para realizar escritos desde prisión. Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, también se formó y estudió Humanidades y Ciencias Sociales. Joao Silva, conocido como el Hannibal Lecter español y considerado durante años uno de los más peligrosos de España, llegó igualmente a estudiar Derecho antes de morir en prisión. En las cárceles españolas, Derecho y Psicología figuran entre los estudios universitarios más habituales entre los internos.